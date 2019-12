Parti algÃ©rien vert du dÃ©veloppement : indignation

Le PAVD a condamné énergiquement ces tentatives d’immixtion «flagrante» dans les affaires internes de l’Algérie et rejeté catégoriquement toute forme d’ingérence qui est «contraire» aux principes de la politique étrangère «contraire aux us et coutumes diplomatiques» qui insistent sur le respect de la souveraineté des pays. Il y voit également une provocation «claire» à l'encontre du peuple algérien et de la souveraineté de son pays.

Dans un communiqué rendu public, à l’issue de la réunion de son bureau politique, le parti algérien vert du développement estime que le règlement de la crise que vit actuellement notre pays est l'affaire «exclusive» des Algérien, et insiste sur le «respect» de la souveraineté de l'Algérie, État et peuple. «L’Algérie est souveraine et refuse tout diktat. Nous ne nous soumettons à aucun marchandage de n'importe quelle partie», assure notre source qui estime que le timing de cette résolution du Parlement européen est «loin d’être fortuit», du fait qu’il répond à des agendas programmés par des forces étrangères «connues» pour leur «hostilité historique» à l'égard de l'Algérie et de son peuple. La formation d’Ali Amara a mis à profit cette opportunité, pour rappeler l’importance de l’élection présidentielle du 12 décembre prochain et faire part de sa détermination à œuvrer avec «force» en mobilisant et en sensibilisant les citoyens à cet «importante» échéance électorale. «Nous appelons tous les militants du parti, mais aussi l’ensemble du peuple algérien à aller voter massivement pour choisir librement et en toute démocratie leur président. Ce sera également une réponse cinglante à ces tentatives d’ingérence étrangère dans les affaires de notre pays», conclut le parti écologique.

S. A. M.