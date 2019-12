Marches dans plusieurs wilayas , SÃ©tif : Â«Halte aux provocations !Â»

Ni le froid glacial qui sévissait ni la pluie qui tombait sur les hautes plaines sétifiennes n’aura empêché les Sétifiens d’investir une fois encore la rue pour clamer haut et fort leur soutien indéfectible à l’Armée nationale populaire, exprimer leur soutien à l’élection présidentielle du 12 décembre et rejeter en bloc toute ingérence dans la affaires internes d’un peuple souverain.

Ils sont venus nombreux de différentes contrées de cette wilaya, des travailleurs de différentes entreprises, des fonctionnaires, des hommes et femmes jaloux de leur patrie, pour exprimer leur attachement au serment prêté à nos glorieux martyrs et aux valeurs de la glorieuse Révolution de Novembre.

«Quand l’Algérie, la seule patrie que nous ayons et à laquelle nous tenons, fait l’objet d’ingérences, de surcroît par des gens qui nous ont imposé que torture et répression barbare, et qui, je ne sais au nom de quoi et de qui, se permettent aujourd’hui de s’immiscer dans nos affaires internes, il n’y a plus de place au doute, et encore moins à la moindre hésitation, pour se soulever comme nous le faisons ensemble et crier à la face du monde notre rejet en bloc de toutes ces attitudes provocatrices qui n’honorent pas leurs auteurs», souligne Kamel, relayé par de nombreux autres participants.

Une imposante marche marquée de surcroît par des symboles forts depuis le siège de l’APC, en passant par le boulevard de l’ALN, l’avenue du 1er-Novembre, puis celle du 8-Mai 1945, où les participants, portant au plus haut de leurs bras l’emblème national et des banderoles à slogans hautement significatifs, s’immobiliseront face à la stèle de Saâl Bouzid, premier martyr des massacres du 8 Mai 1945 et entonneront l’hymne national.

Auparavant, et au cours d’une halte observée devant le siège de la wilaya, plusieurs intervenants se relayeront pour réitérer leur soutien à l’institution militaire et son haut commandement, alors que la foule scande «Djeich-Chaâb Khaoua-Khaoua» et des «Tahia El-Djeich». D’autres condamneront au grand jour ceux qu’ils qualifient de «traîtres» et se succéderont au micro pour appeler la population sétifienne à répondre à l’appel de la patrie et à se rendre en masse à ce rendez-vous historique de 12 décembre.

«Nous sommes là et nous serons toujours encore plus nombreux à chaque fois que l’intérêt de la patrie l’exigera. Nous somme venus soutenir notre Armée nationale populaire pour la mission héroïque qu’elle assume depuis le 22 février sans la moindre effusion de sang. Il est clair que de tels acquis perturbent les ennemis de l’Algérie qui ont raté l’occasion de se taire et de s’occuper plutôt de ce qui prévaut dans leur pays. De ce fait, nous appelons tous les citoyens de cette wilaya à se mobiliser et à se rendre en masse aux urnes, le 12 décembre. Que chacun vote pour le candidat qu’il veut, mais que nous votions tous pour l’Algérie éternelle. Nous voterons en masse pour l’Algérie», poursuit Abdelhakim, avant de se fondre à nouveau dans cette marche.

F. Zoghbi

---------------------------

Des citoyens ont manifesté hier à travers les principales artères de la ville de Jijel, pour dénoncer la résolution du Parlement européen sur l’Algérie et appeler à une large participation à l’élection présidentielle du 12 décembre, a-t-on constaté. Les manifestants ont brandi des pancartes qui expriment le rejet à l’ingérence étrangère dans les affaires intérieures du pays et appellent le peuple à soutenir son armée et à participer en masse à l'élection présidentielle.

La marche a débuté devant le siège de l’APC et a sillonné les principales rues du centre-ville, avant de s’arrêter sur la place des frères Aroudj et Kheir-Eddine, scandant notamment «Armée et peuple, frères» et «Vive l’Algérie». Sur la place des frères Aroudj et Kheir-Eddine, plusieurs allocutions ont été prononcées s’accordant toutes à dénoncer «l’ingérence flagrante du Parlement européen dont les élus se sont auto-octroyés le droit de débattre des lois de la République algérienne» et à affirmer que «l’Algérie demeure une et unie avec tous ses enfants». Des citoyens de la wilaya de Constantine ont aussi organisé une marche pacifique, pour dénoncer l’ingérence étrangère dans les affaires intérieures du pays, a-t-on constaté. La marche à laquelle ont pris part des travailleurs de divers secteurs, des représentants de la société civile et de simples citoyens, a démarré du palais de la Culture Mohamed-Laïd-Al-Khalifa empruntant les artères principales de la ville. Des slogans rejetant l’ingérence étrangère dans les affaires algériennes et soutenant la tenue des élections du 12 décembre ont été scandés par les manifestants. Les manifestants, dont nombreux portaient le drapeau national, ont arboré des banderoles qui expriment le soutien absolu à l’Armée nationale populaire et ont appelé à une participation forte au prochain scrutin. Sur les banderoles, on pouvait lire, notamment «Algérie, sécurisée par son armée et forte par ses enfants» et «Oui aux élections». En outre, des citoyens de Relizane ont organisé une marche pour dénoncer l’ingérence étrangère dans les affaires intérieures de l’Algérie. Les marcheurs, dont des travailleurs de différents secteurs d’activité et d'administrations, et des membres d'associations, ont sillonné des artères de Relizane à partir du boulevard principal Mohamed-Khemisti, au centre-ville et arrivant à la place Es-salam, brandissant des banderoles et scandant des slogans dénonçant l’ingérence étrangère et exprimant leur soutien à l’Armée nationale populaire. En dépit du froid glacial et de la forte pluie, certains sont venus de différentes communes de la wilaya, pour exprimer leur soutien au déroulement de l’élection présidentielle du 12 décembre et affirmer leur participation massive à cette échéance électorale. Un jeune parmi les marcheurs a souligné que «la forte participation à la prochaine présidentielle est une réponse à toute tentative d’ingérence étrangère dans les affaires du pays». Cette marche a été organisée par la société civile de la wilaya de Relizane.