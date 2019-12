APN : Les dÃ©putÃ©s indÃ©pendants rejettent lâ€™ingÃ©rence Ã©trangÃ¨re

Une semaine après le vote par le Parlement européen de la résolution non contraignante sur la situation en Algérie, les réactions se suivent toujours, exprimant, à la fois, dénonciation, indignation et rejet de toute forme d’ingérence étrangère dans les affaires internes du pays.

Dans un communiqué rendu public, des membres indépendants de l'Assemblée populaire nationale (APN) rejettent catégoriquement «toute ingérence étrangère dans les affaires internes de l'Algérie». Le communiqué souligne également que les déclarations émanant de certains députés du Parlement européen sont une «immixtion dans les affaires internes du pays» et «une tentative de perturber le processus de transition politique» que vit le peuple algérien. Ces membres de l’APN ont déclaré : «Nous n'acceptons en aucun cas que des directives soient données pour le changement des lois du parlement algérien qui est souverain dans ses décisions.»

Ils affirment, par ailleurs que cette ingérence «ne sert pas les intérêts communs inscrits dans le cadre de la coopération entre les États et les nations», mettant en exergue aussi que «le Hirak populaire a été accompagné, depuis le 22 février dernier, par les différents corps sécuritaires sans qu'aucune goutte de sang soit versée et que les libertés de manifester pacifiquement, d'expression et ethniques sont garanties par la Constitution et les lois de la République». Les membres de l’APN se sont interrogés sur le désintérêt de ces députés du Parlement européen «face à la situation dramatique que vivent certains pays et peuples, notamment en Palestine, où l'entité sioniste viole les libertés et assassine les Palestiniens quotidiennement». De même qu’ils ont qualifié la déclaration de leurs homologues européens de «provocation directe et intentionnelle». Dans le contexte actuel et devant ces voix qui tentent de s'immiscer dans les affaires internes de notre pays, les membres de l’APN signataires du communiqué ont lancé un appel à tous les Algériens leur demandant de «faire preuve de vigilance et de prudence, et de faire face à toute tentative de porter atteinte à la souveraineté du pays». Signalons que juste après le vote de cette résolution non contraignante par le Parlement européen sur «la situation des libertés en Algérie», l'Assemblée populaire nationale (APN) avait publié un communiqué qualifiant cette action «d’ingérence flagrante» dans les affaires internes et de «provocation pour le peuple algérien».

Le communiqué met en exergue, notamment, que «la résolution du Parlement européen vient au moment où le peuple algérien s'apprête à aller aux urnes pour choisir un président de la République après un Hirak pacifique et un accompagnement, hautement professionnel, de la part de l'Armée populaire nationale (ANP) et des différents corps de sécurité, une fois parachevés les instruments juridiques et les cadres réglementaires devant assurer la liberté, la transparence et la régularité de l'opération électorale, dans le cadre d'un processus démocratique traduisant le changement que connaît l'Algérie». L'APN a ensuite «dénoncé catégoriquement toute ingérence, d'où qu'elle provienne, dans nos affaires internes».

Aussi, et après avoir rappelé l'attachement et l'engagement de l'Algérie vis-à-vis de toutes les Chartes internationales, l'APN a insisté sur le rejet total de «tous les mensonges et allégations visant les lois algériennes, essentiellement ce qui a trait aux libertés, notamment les libertés de manifester, d'opinion, d'expression et de cultes, consacrées par la loi».

Il sera rappelé, dans ce contexte, que la Constitution algérienne «interdit toute atteinte à la liberté de conscience et d'opinion, et garantit la liberté d'exercice de culte et des rites religieux, dans le cadre des dispositions de la Constitution, des lois et des règlements en vigueur», et que «l'État veille au respect et à la tolérance entre les différentes religions».

Les députés du Parlement européen ont, faut-il le rappeler, adopté, jeudi dernier, une résolution sur «la situation des libertés en Algérie», laquelle résolution a suscité une large vague d'indignations par tout le peuple algérien et à travers les quatre coins du pays.

Soraya Guemmouri