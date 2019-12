APN : Quatre projets de loi en commissions

Quatre projets de loi ont été présentés, hier, devant les commissions compétentes à l’Assemblée populaire nationale (APN), par les ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des Travaux publics et des Transports, et du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

Les textes présentés sont le projet de loi d'orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique et le projet de loi fixant les missions, la composition et l'organisation du Conseil national de la recherche scientifique, le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 04-19 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi, ainsi que le projet de loi modifiant la loi portant orientation et organisation du transport terrestre.



Un Conseil national pour le développement de la recherche universitaire



Concernant les deux projets de loi présentés devant la Commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses, par M. Tayeb Bouzid, ils portent sur la recherche scientifique et le développement technologique ainsi que les missions, la composition et l'organisation du Conseil national de la recherche scientifique. Le ministre a fait savoir que «le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies, institué en vertu de la Constitution, s'acquittera des missions confiées au Conseil national de la recherche scientifique et du développement technologique et au Conseil national d'évaluation, conformément aux dispositions de la loi n° 15-21 ». Parmi les missions de ce conseil, «le développement de la recherche universitaire et son intégration dans le développement économique et social», a indiqué le ministre. «Le Conseil émettra un avis sur toutes les questions relatives à la définition de la politique nationale en matière de recherche scientifique et de développement technologique, sa mise en œuvre et son évaluation», a-t-il souligné, ajoutant qu'il sera composé principalement de personnes compétentes et expérimentées. Certains députés se sont interrogés sur les critères qui ont présidé au choix des membres, exprimant des réserves quant à son rendement.

D’autres ont insisté sur l'impérative révision et réévaluation de la recherche scientifique en Algérie, insistant sur l'évaluation de la gestion des centres de recherche et des laboratoires et le contrôle de leurs dépenses.



Projet de loi relative au placement des travailleurs



La Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle a, quant à elle, examiné le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 04-19 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi, présenté par le ministre des Relations avec le Parlement, Fathi Khouil. Le texte tend à « introduire des procédures visant à adapter le cadre juridique et réglementaire relatif au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi aux développements que connaît le marché du travail, à travers l'allègement des procédures en vigueur en matière de recrutement et de placement», a précisé M. Khouil au nom du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, désigné pour représenter l'Algérie à la réunion régionale africaine de l'Organisation internationale du travail à Abidjan.

Cet amendement vise aussi « la réduction des délais de traitement des offres d'emploi de 21 à 5 jours au maximum », a souligné le ministre lors de cette réunion présidée par Mme Akila Rabehi. Rappelant la mise en service par l'Agence nationale de l'emploi (Anem) «d'un système informatique efficace basé sur la médiation», M. Khouil a indiqué que le projet est venu faire obligation aux organismes employeurs d'étudier et de traiter les demandes d'emploi sans discrimination aucune». Selon le ministre, ce traitement automatisé permettra, dans une première phase, de garantir plus de transparence lors de l'étude des dossiers et de réduire les délais de réponse en fonction des compétences requises par les employeurs. La présidente de la Commission a, pour sa part, valorisé les propositions suggérées, se disant optimiste quant aux mesures devant accélérer l'intégration de plus de potentialités sur le marché de l'emploi. A l'issue de la présentation, le débat a porté sur plusieurs thèmes, à l'instar des modalités d'intégration des pré-emplois dans les secteurs de la Santé, de l'Education et des Collectivités locales, ou encore la situation des chômeurs non diplômés.



Un projet de loi relative au transport terrestre



Le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Mustapha Kouraba, a présenté, de son côté, le projet de loi modifiant la loi portant orientation et organisation du transport terrestre devant la Commission des transports, des transmissions et des télécommunications. «Le projet de loi propose l'introduction de nouvelles dispositions devant limiter l'exercice des activités relatives au transport de personnes et de marchandises en violation de la réglementation et de lever les restrictions administratives», a affirmé M. Kouraba lors de la présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n° 13-01 du 7 août 2001, en présence du ministre des Relations avec le Parlement Fathi Khouil. Il a indiqué que ces «violations feront l'objet de sanctions administratives et pénales plus rigoureuses dans le but de limiter, voire éliminer les agissements attentant à l'ordre public et au Code de la route». Cette décision vient combler le «vide juridique constaté en matière de lutte contre ces agissements», ajoutant que «des dispositions, dont la saisie de véhicules, des peines financières et d'autres privatives de liberté ont été introduites dans ce texte».

Synthèse : Salima Ettouahria