Ghania Eddalia : Â«PrioritÃ© Ã  la prise en charge des personnes Ã  besoins spÃ©cifiquesÂ»

«Le gouvernement poursuivra l'appui et la promotion des droits de l’ensemble des personnes à besoins spécifiques», a affirmé, mardi dernier, le Premier ministre.

Dans un message adressé à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des Personnes handicapées, M. Noureddine Bedoui a salué les réalisations accomplies par cette catégorie dans les différents domaines et les fora internationaux. «Je présente en mon nom ainsi qu'au nom du Gouvernement mes salutations d'estime et de reconnaissance à l'ensemble des personnes aux besoins spécifiques, à l'occasion de leur Journée mondiale qui coïncide avec le 3 décembre 2019», a déclaré M. Bedoui, mettant en exergue le fait que cette catégorie de la société est constituée de personnes aux volontés hors du commun.

Le Premier ministre a, dans son message, souligné la volonté de cette frange qui en dépit de leur handicap ont réalisé des prouesses et ils ont même été honorés dans les fora internationaux et brandi haut l'emblème national. «Je tiens, en cette occasion, à affirmer la grande volonté dont ces personnes sont imprégnées et qui, en dépit de leur handicap, se sont distinguées et ont réussi dans tous les domaines. Elles ont excellé nombre de fois, ont été même honorées à l’échelle internationale et ont hissé très haut l’emblème national», a noté M. Bedoui. Et d’ajouter que «ces personnes ont tout notre respect et reconnaissance et nous continuerons à promouvoir leurs droits, à les soutenir et à leur rendre justice, afin qu’elles puissent occuper la place qui leur est due dans la société et s’intégrer dans tous les domaines de la vie», a conclu le premier ministre. Pour marquer cet important événement, une cérémonie grandiose a été organisée par le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la Condition de la femme, au centre familial de la sécurité sociale de Ben Aknoun. Rehaussée par la présence de plusieurs membres du gouvernement, cette journée a été une opportunité pour mettre l’accent sur l'importance de renforcer et de protéger les capacités des personnes handicapées, en leur permettant d'accéder à leurs droits fondamentaux en leur garantissant une vie décente.

Dans son allocution prononcée à cette occasion, la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia a rappelé les décisions prises ces derniers mois par le gouvernement à la faveur des personnes handicapées.

«Le Gouvernement a accordé, ces derniers mois, une priorité aux questions liée à la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques», a fait savoir Mme Eddalia, précisant à ce propos, que des décisions importantes et décisives ont été prises dans les domaines de l'éducation spécialisée, la formation, l'emploi et de l'assistance sociale.

Ce qui traduit, selon la ministre, la volonté de l'État de promouvoir les droits fondamentaux des personnes handicapées et de passer d'une mentalité d'assistance, de compassion et de charité à une logique d'indépendance à travers leurs participation effective dans le développement économique et social du pays. En matière d’Education, Mme Eddalia a souligné les efforts consentis par son secteur qui comporte 242 centres spécialisés en plus des 15 annexes qui assurent l’enseignement et l’éducation des enfants aux besoins specifiques sur le territoire national. Elle précisera, dans ce contexte, que parmi ces établissements, 146 centres psychopédagogies sont ouverts pour assurer la prise en charge des enfants handicapés mentaux, 46 centres pour les sourds, 24 centres pour les non-voyants et 8 autres centres destinés à la prise en charge des enfants handicapés moteurs. Mme Eddalia a fait état, dans ce sens, de l’existence de plus de 30.000 enfants aux besoins spécifiques, dont 24.093 dans des établissements spécialisés et 5.967 dans les classes spéciales relevant du secteur de l'Education nationale, dont leur nombre a atteint les 784 à l’échelle nationale. Poursuivant ses propos, la première responsable du secteur a salué les mesures récemment prise par le premier ministre pour le dégel de 22 projets de réalisation et de réaménagement des établissements spécialisés, outre l'ouverture de 2.422 nouveaux postes budgétaires pour renforcer l'encadrement.

Elle a, également, rappelé la levé le gel sur l’opération d’acquisition d’équipements techniques pédagogiques au profit des écoles pour enfants malentendants d’une valeur estimée à 387 millions de dinars algériens.



Passer d’une mentalité d’assistance à une logique d’indépendance



Saisissant l’occasion, Mme Eddalia a rappelé les mesures prises par le gouvernement l’amélioration des conditions d'insertion socioprofessionnelle des personnes aux besoins spécifiques, en augmentant le taux de leur employabilité de 1% à 3% au minimum, en plus de la revalorisation de l'allocation mensuelle octroyées aux handicapés, passant ainsi de 4.000 à 10.000 DA.

«C’est donc une augmentation de 150% sera versée à compter du 1er octobre 2019 au profit de 264.000 personnes handicapées», a-t-elle précisé, ajoutant qu’une enveloppe financière de 13 milliards et 638 millions de DA seront consacrés au titre de l’année 2020 pour le financement de cette pension. Intervenant à cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a souligné la responsabilité de tous pour garantir au mieux la protection des droits de cette frange de la société conformément à la Convention internationale relative aux personnes handicapées, à laquelle l'Algérie a adhéré complètement dans le cadre de l'égalité des chances, la promotion et l'insertion de ces individus.

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Dada Moussa Belkhir a pour sa part, mis en relief la volonté du gouvernement à conjuguer les efforts, à travers notamment l'implication du mouvement associatif dans une action commune en vue d’optimiser la prise en charge la formation et l'accompagnement des personnes aux besoins spécifiques. M. Dada Moussa Belkhir a souligné la contribution directe de son secteur pour assurer une intégration socioprofessionnelles des personnes aux besoins spécifiques.

Présent au cours de cette cérémonie, M. Mohamed Miraoui, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a relevé la nécessité de lutter contre la stigmatisation envers cette catégorie en croyant en leurs compétences innovatrices. «Ces personnes ont pu démontrer leurs capacités à réaliser des succès dans tous les domaines», a-t-il fait observer.

Prenant la parole pour sa part, M. Salim Raouf Bernaoui, ministre de la Jeunesse et des Sports est revenu sur les nombreux succès enregistrés par cette frange de la société qui a honoré le pays au cours des dernières manifestations sportives. «Ces succès sont une preuve tangible des capacités effectives des personnes handicapées qui grâce à leur volonté et leur persévérance ont porté haut les couleurs de l'Algérie», a enfin tenu à souligner M. Bernaoui.

Kamélia Hadjib