Grand angle : Normalisation ?

La force des liens qui unissent les dirigeants et les peuples des pays du Golfe est, peut-être, plus forte que ne l’auraient cru d’aucuns. Preuve en est, la brouille qui dure depuis deux ans, suite à la décision de trois pays, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et le Bahreïn, de rompre leurs relations avec le Qatar, a qui ses «frères» lui reprochaient plusieurs griefs, est, semble-t-il, en voie d’être dépassée. L'agence officielle qatarie QNA, a indiqué que le roi Salmane d'Arabie saoudite a convié l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, à une réunion ce mois du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Selon Andreas Krieg, professeur au King's College de Londres, cité par l’AFP, «Ryad a insisté pour que la prochaine réunion se tienne en Arabie saoudite plutôt qu'aux Emirats, pour augmenter les chances que l'émir qatari y participe». Les pays du CCG doivent se retrouver dans la capitale saoudienne ce 10 décembre. Cependant l’agence qatarie n’a pas précisé si l’invitation a été acceptée par Doha. Le riche émirat se fait-il désirer ? Autre signe de ce qui semble être un processus de normalisation des relations entre ces pays, la participation des équipes de football de Ryad, Abou Dhabi et Manama à un tournoi régional qui se déroule à Doha. Ces mêmes pays avaient refusé d’y prendre part, il y a deux ans. Mais d’autres indices tendent également à faire accréditer l’éventualité de ce réchauffement qui est dans l’air. Le chef de la diplomatie du Qatar, Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani, aurait rencontré en novembre des responsables en Arabie saoudite, selon une source diplomatique arabe. Il a été question selon Krieg de la levée du blocus imposé par les Saoudiens aux Qataris. En fait pour les dirigeants de la région, la crise n’a que trop duré et il est temps d’y mettre un terme. L‘émir du Koweït, cheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah, avait estimé à l’ouverture de la session du Parlement que «la poursuite du différend entre (les) frères du Conseil de coopération du Golfe est devenue inacceptable et intolérable». Plus encore. Il a estimé que ce différend «menace les acquis» du CCG, et appelé les pays membres de cet ensemble à «transcender immédiatement leurs divergences et à raffermir leur unité». La réunion de ce 10 décembre dira si l’appel de l’émir du Koweït a été entendu.

Nadia K.