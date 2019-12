NuclÃ©aire iranien : Lâ€™Iran reste Â« prÃªt Ã  discuter Â» avec les Ã©tats-Unis

L'Iran a indiqué, hier, qu'il restait disposé à discuter avec Washington, dans un strict cadre multilatéral, si les Etats-Unis lèvent les sanctions qu'ils ont rétablies contre Téhéran depuis leur retrait unilatéral de l'accord international sur le nucléaire iranien. «S'ils sont prêts à mettre de côté les sanctions, nous sommes prêts à discuter et à négocier, même au niveau des dirigeants des pays du 5+1», a déclaré le président iranien, Hassan Rohani, dans un discours à Téhéran retransmis par la télévision d'Etat. M. Rohani, qui faisait référence au groupe dit P5+1 des six pays ayant conclu cet accord avec l'Iran en 2015 à Vienne (Chine, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie et Allemagne), a rappelé avoir déjà fait «explicitement» cette offre par le passé. Aux termes de l'accord de Vienne, Téhéran a accepté de réduire drastiquement ses activités nucléaires, afin de garantir leur nature exclusivement civile, en échange de la levée d'une partie des sanctions internationales qui asphyxiaient son économie.

Les Etats-Unis sont sortis unilatéralement de ce pacte en mai 2018 avant de rétablir les sanctions qu'ils avaient levées contre l'Iran, et qu'ils ne cessent depuis lors de durcir. «Nous sommes sous sanctions. Cette situation n'est pas de notre fait, mais est le résultat d'un acte cruel de la Maison-Blanche», a déclaré M. Rohani.

«Nous n'avons pas d'autre choix que celui de la résistance et de la persévérance face à ceux qui imposent les sanctions», a-t-il ajouté. «Dans le même temps, nous n'avons pas fermé la porte aux négociations», a-t-il encore déclaré, conditionnant néanmoins le cadre d'un éventuel dialogue avec les Etats-Unis à celui du format des parties prenantes à l'Accord de Vienne.