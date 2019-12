Otan : UnitÃ© de faÃ§ade

Les 29 membres de l'Otan tentaient hier d'afficher leur unité lors du sommet du 70e anniversaire de l'Alliance et de masquer les divergences exposées au grand jour entre les Etats-Unis, la France et la Turquie. «Ce n'est pas la première fois que l'Alliance est confrontée à des différences et elle a toujours su les surmonter», a soutenu son secrétaire général, Jens Stoltenberg, au cours d'un point de presse avant le début de la séance de travail du sommet. Trente ans après la chute du mur de Berlin, l'organisation héritée de la Guerre froide se trouve confrontée à des défis considérables entre la militarisation de l'espace, le retour en force de la Russie sur la scène internationale et la montée en puissance de la Chine comme puissance militaire. Mais l'ambiance est tendue par de multiples différends, et les échanges surpris par les caméras mardi soir montrant Emmanuel Macron, Boris Johnson et Justin Trudeau semblant se moquer de Donald Trump lors d'une réception donnée à Buckingham Palace ne devraient rien arranger. Mardi, les premiers échanges ont été dominés par les passes d'armes découlant des déclarations récentes d'Emmanuel Macron jugeant l'Otan en état de «mort cérébrale» et l'appelant à revoir sa stratégie.

Le président français a maintenu ses propos très critiqués par ses alliés et a exigé des explications de la Turquie sur son intervention contre les forces kurdes du nord de la Syrie. Il a accusé à cette occasion Ankara de travailler avec des extrémistes proches du groupe Etat islamique. M. Macron a également appelé à la reprise d'un «dialogue stratégique» sans naïveté avec Moscou, toujours considéré par l'Otan comme un adversaire.

Ses déclarations ont jeté le froid et risquent de perturber la séance de travail. La Turquie bloque l'adoption des plans de défense pour les Etats Baltes et la Pologne et le président Recep Tayyip Erdogan pourrait refuser d'adopter la déclaration du sommet, a indiqué Jens Stoltenberg.

La déclaration du sommet fait de l'espace un terrain d'opérations de défense pour l'Otan et prend en compte les défis posés par l'essor de la Chine, deuxième budget militaire au monde. Jens Stoltenberg devrait se voir confier une mission de réflexion sur la stratégie de l'Alliance face aux nouvelles menaces, notamment le terrorisme international.

R. I.