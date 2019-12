France : mouvement de grÃ¨ve massive

Un mouvement de grève massive des travailleurs, tous secteurs confondus, est prévu à partir d’aujourd’hui en France en vue d'avorter la réforme des retraites voulue à tout prix par le gouvernement du président Emmanuel Macron, contraignant ainsi les autorités de prévoir un dispositif sécuritaire draconien, selon des sources médiatiques et syndicales.

Quelque 90% des TGV, 80% des TER et 11 métros seront à l’arrêt aujourd’hui, ont fait savoir respectivement la Sncf et la Ratp, principales sociétés de transport en France, dans des communiqués rendus publics.

Côté transport aérien, 20% des vols seront annulés, a indiqué la Direction générale de l'aviation civile, appelant au passage des salariés à se mobiliser en masse. Les syndicats des secteurs de l'Education, de la Santé, de l'Energie, de la Jeunesse ont tous appelés à une mobilisation massive le 5 décembre.

Le mouvement, initié dans un premier temps par l'Intersyndicale regroupant les syndicats CGT, FO, FSU et solidaires, rejoint ensuite par les syndicats SFE, CGCN, CFTC et le CFDT, est placé sous le slogan «Jeudi noir», «Grève générale et reconductible». Le mouvement en question devrait durer au moins jusqu'au 9 décembre, selon l'intersyndicale.