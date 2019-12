Chine - Etats-Unis : De lâ€™huile sur le feu

Rien ne va plus entre l’empire du Milieu et le pays de l’oncle Sam. La tension, née de la guerre commerciale qui oppose les deux pays depuis maintenant presque une année, a déteint sur les relations politiques, et plus particulièrement le volet des droits de l’homme.

L'initiative des députés américains a fait sortir les dirigeants chinois de leurs gongs en adressant une sévère mise en garde, voire une franche menace aux dirigeants américains. La Chambre des représentants a approuvé mardi dernier, à une écrasante majorité, le projet de loi sur les Ouïghours. Le texte doit encore être validé par le Sénat, où il devrait rencontrer un grand soutien, avant d'être envoyé à Donald Trump. «Aujourd'hui, la dignité et les droits de l'homme des Ouïghours sont menacés», a déclaré dans l'hémicycle la présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi. «Nous envoyons un message à Pékin : l'Amérique observe et ne restera pas silencieuse», a-t-elle ajouté. Le texte appelle Donald Trump à imposer des sanctions à de hauts responsables du Xinjiang, région du nord-ouest de la Chine placée sous haute sécurité après avoir été frappée par des attentats. A propos des Ouïghours, Pékin parle de centres de formation professionnelle, destinés à aider la population à trouver un emploi et à l'éloigner de la tentation de l'islamisme et du terrorisme. Le vote des représentants américains s'est attiré une réponse furieuse de Pékin. «J'estime que pour toute faute en parole ou en action, un prix doit être payé. Leurs auteurs devront en payer le prix», a averti Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, exprimant sa «vive indignation».

Le Sénat, à majorité républicaine, avait adopté à l'unanimité en septembre une version différente de cette proposition de loi. Les deux superpuissances, engagées dans d'âpres discussions pour arriver à un «accord préliminaire» pour mettre fin à leur guerre commerciale, devront attendre quelque temps pour espérer trouver une issue au volet économique qui envenime leurs relations qui se sont détériorées la semaine dernière après la promulgation par le président américain Donald Trump d'une loi soutenant les manifestations pro-démocratie qui secouent Hong Kong depuis juin. Pékin a répliqué lundi en imposant des sanctions contre des ONG basées aux Etats-Unis et en décrétant la suspension des escales de navires de guerre américains dans le territoire autonome chinois.

De plus, les dernières déclarations du président Trump sur le report de tout accord commercial avec la Chine après les présidentielles américaines n’a pas décrispé l’atmosphère entre les deux superpuissances.

M. T.