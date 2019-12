Nasser Hideur, DG dâ€™Al Salam Bank AlgÃ©rie, annonce : Â«Hausse de 15% du bÃ©nÃ©fice net sur deux ansÂ»

Ce sont des statistiques inscrites au chapitre des «premières fois» qu’enregistre Al Salam Bank Algérie. Depuis quatre ans, annonce son directeur général, invité hier du forum du quotidien El Mihwar, la croissance du total des actifs se situe à 44%, les dépôts à 66%, les financements à 30%, avec à la clé des gains de 10 millions de dollars chaque année. Ces chiffres traduisent à eux seuls l’extraordinaire dynamique enclenchée par la banque qui, en dépit de son atterrissage relativement récent sur la place bancaire, ne cesse de diversifier son portefeuille. A novembre dernier, Al Salam Bank a réalisé 93 milliards de dinars en financements, dont 20 milliards DA dédiés aux personnes, et des gains nets de 3,5 milliards DA. Impressionnant ! Sur le financement des véhicules qui connaît une demande croissante, M. Hideur affirme que 1.000 dossiers sont en attente, liée, assure-t-il, à la disponibilité des véhicules. Poursuivant son chemin truffé d’acquis et de prouesses, Al Salam Bank annonce l’engagement d’une «stratégie prometteuse» qui assurera une hausse d’au moins 15% du bénéfice net et verra la concrétisation d’importants nouveaux projets de la banque digitale.



Société d’assurance Takaful d’ici la fin de l’année



Egrenant quelques exemples de cette ascension numérique, M. Hideur cite le «e-Taysir», fenêtre électronique qui sera dédiée aux crédits à la consommation, dont les meubles ou produits électroménagers. Il est également question de création d’une société d’assurance «Takaful», dite également coopérative ou mutuelle, qui, annonce l’orateur, verra le jour en cette année 2019. Notons qu’Al Salam Bank a noué un partenariat avec la banque El Baraka, la Société d’assurance des personnes Amana, les dons wakfs de la zakat religieuse, une société d’assurance jordanienne ainsi que trois banques publiques que sont Cnep, Bdl et Badr. Ces dernières, souligne M. Hideur, «attendent toujours le feu vert du ministère des Finances pour pouvoir signer le pacte d’actionnaire et les statuts constitutifs pour qu’elles puissent commencer à activer», rappelant qu’un protocole d’accord a été signé depuis trois ans. Dans ce registre, le conférencier cite d’autres réalisations, comme le livret «Hadiyati» qui consiste en une souscription d’une épargne pour le compte d’autrui au titre de cadeau. S’ajoutent le développement du dépôt d’investissements, et, à l’avenir proche, Al Salam Bank envisage de développer le livret d’épargne Omra, ainsi que l’augmentation de la part des déposants dans les différentes formules de placements participatifs ayant permis «des niveaux de rémunération les plus élevés de la Place». Au dernier trimestre 2019, relève M. Hideur, «nous avons distribué des bénéfices allant de 4% pour les dépôts d’une année à 6,13% pour les dépôts de 5 ans». D’autre part, l’invité d’ El Mihwar rebondit sur les Sukuk, précisant que les émissions privées requièrent au préalable quelques légers réajustements des dispositions du Code de commerce pour leur conférer l'assise légale permettant à la COSOB de leur accorder son visa. «Dans l'attente, nous avons suggéré le recours aux titres participatifs prévus par le Code de commerce. Ce sont des titres hybrides, à mi-chemin entre les actions et les obligations dont la rémunération est composée d'un taux fixe et d'une participation aux résultats de l'entreprise. Nous avons convenu avec la COSOB de la possibilité de limiter la rémunération à la partie variable à l'exclusion de la partie fixe, ce qui les rapprochera des sukuk moucharaka admis par les normes chari'a».

Fouad Irnatene