PÃ©trole : Le panier Opep Ã©tabli Ã  62,57 dollars le baril

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), s'est établi mardi à 62,57 dollars, contre 62,50 dollars la veille (lundi), selon les données de l'Opep publiées mercredi sur son site web. Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen (Congo), Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale), Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigeria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février a cédé 10 cents, mardi, pour finir à 60,82 dollars. A New York, le baril américain de WTI pour janvier, la référence aux Etats-Unis, a gagné 14 cents, à 56,10 dollars. «Un nouveau virage pessimiste dans les négociations commerciales américano-chinoises —le dernier d'une longue série de va-et-vient— a entraîné une baisse des prix du brut» en cours de séance, a remarqué Robbie Fraser de Schneider Electric. Le président américain a en effet assuré «ne pas avoir de date butoir» pour conclure un compromis avec la Chine. «D'une certaine manière, j'aime bien l'idée d'attendre après l'élection pour l'accord avec la Chine», a-t-il ajouté. Les acteurs du marché restaient par ailleurs attentifs à tout signal en provenance de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep). Les 14 pays membres de l'organisation et leurs 10 partenaires doivent discuter jeudi et vendredi à Vienne de l'avenir de l'accord de réduction de la production, qui les lie depuis le 1er juillet 2019 jusqu'au 31 mars 2020. Depuis 2016, l'Organisation et ses partenaires se sont engagés pour une limitation volontaire de leur production afin de soutenir les cours de l'or noir et assurer la stabilité du marché.