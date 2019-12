Foire de la production algÃ©rienne, du 19 au 28 dÃ©cembre, Ã  la Safex : carrefour de lâ€™innovation

D’année en année, la Foire de la production algérienne s’affirme dans la sphère économique nationale. Un évènement très attendu tant il permet au grand public de découvrir de nouvelles gammes de produits et aux opérateurs de mettre en avant le potentiel de leur savoir-faire. Cette manifestation est censée également traduire les efforts et l'engagement des pouvoirs publics à encourager les entreprises nationales, publiques et privées, en tant que moteur de développement et de croissance. La 28e édition de la FPA, qui se tiendra du 19 au 28 décembre, au Palais des expositions (Pins maritimes) s’inscrit en droite ligne avec ces objectifs qui consistent à promouvoir et à soutenir davantage la production nationale dans le cadre de la stratégie commerciale du pays ainsi tournée vers l’exportation. Aussi, les réformes et les mesures d'encadrement et d'accompagnement des entreprises désirant se lancer dans cette démarche relèvent justement de cette volonté, sinon cet impératif pour le pays de se positionner sur les marchés à l'international, notamment dans le cadre de la ZLECAF qui offre d’importantes opportunités d’exportations dans différents segments de la production nationale. Toute une démarche qui reste tributaire des capacités à imposer le label algérien sur les marchés extérieurs, mais aussi de la constance des exportations pour fidéliser les clients.

Entreprises publiques et privées et grands groupes de secteurs économiques divers, notamment l’agroalimentaire, les industries manufacturières, l’énergie, chimie et pétrochimie, les industries électriques et électroniques, la mécanique, la sidérurgie et métallurgie, les services et les TIC, sont attendus à ce rendez-vous annuel qui donnera l’occasion aux visiteurs de mesurer la qualité du produit algérien. Les startup et PME ne seront pas en reste puisqu’elles seront présentes en force cette année. En effet, plusieurs filières seront représentées, et les produits présents varieront des matériaux de construction à l'ameublement en passant par les produits électroniques et électroménagers, de différentes marques ayant réussi le pari de s’imposer sur le marché local et même à être exportés, notamment en Afrique et en Europe. Ce rendez-vous incontournable, qui réunira producteurs et consommateurs, ambitionne de devenir le carrefour du label algérien et le baromètre du produit local, au plan de la qualité, de l’innovation et de la compétitivité à l’international. Cette foire, qui revêt ainsi une importance particulière pour le citoyen, constamment en quête de nouveautés et d’exigences aussi, intervient cette année dans une conjoncture politique particulière conjuguée à une crise économique à effets multiples. Une phase décisive pour l’économie nationale en quête de diversification, d’innovation et de compétitivité aussi, tant il est question d’amorcer sa restructuration dans le sillage de la politique de transition vers un nouveau modèle de croissance. L’édition de cette année, qui se déroulera sur fond de crise financière, s’inscrit également dans cet objectif qui consiste à répondre efficacement aux enjeux et défis du développement socioéconomique du pays. Il s’agira de concevoir la relance de l’économie nationale sur de nouvelles bases et selon de nouveaux principes pour une croissance durable.

D. Akila