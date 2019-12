1re Ã©dition du trophÃ©e du tourisme : Encourager lâ€™innovation

Le World Trade Center Algiers a organisé, la soirée de mardi, au CIC d’Alger, la première édition du Trophée du tourisme, au cours de laquelle a été remis le 1er trophée catégorie cinq étoiles à l’hôtel Sheraton Annaba, tandis que le prix du meilleur hôtel de catégorie quatre étoiles a été décerné à l’hôtel A. Z. Zephyr Mostaganem.

Quant au prix de la meilleure vidéo promotionnelle de la destination Algérie, il a été attribué à la startup Skycam. S’agissant du prix des jurys, il a été remis à l’hôtel La Gazelle d’or d’El Oued. S’exprimant à cette occasion, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a mis en avant les réalisations de l’Algérie dans ce domaine et son apport au développement économique, indiquant que grâce aux moyens mis en place et aux différents programmes lancés et l’accompagnement des opérateurs économiques, l’activité touristique a connu, ces dernières années, une amélioration constante. Appuyant ses dires, le ministre a fait savoir qu’environ 40% des investissements touristiques ont été financés par le gouvernement, ceci confirme, a-t-il dit, «la volonté de l’Etat à booster le tourisme, ce qui s’inscrit en droite ligne de l’option de diversification de l’économie, qui devrait se libérer à terme de la dépendance aux hydrocarbures». Dans ce sens, il convient de souligner tout le potentiel touristique dont dispose le pays, qui pourrait inéluctablement contribuer largement à l’après-pétrole et à la diversification de l’économie, pour peu qu’il soit bien exploité. Le ministre a exprimé sa pleine satisfaction quant à l’important rôle que jouent les opérateurs économiques dans la promotion de la destination Algérie. Devant de nombreux participants, M. Benmessaoud a félicité, par ailleurs, les acquis réalisés par son département durant l’année en cours, les qualifiant « de résultats positifs » sanctionnant, selon lui, les Assises nationales du tourisme qui ont permis de faire le point et d'aboutir à des recommandations à même d’ouvrir de nouvelles pistes de croissance au secteur et juguler les lacunes jusque-là enregistrées. Il ajoute que «chaque année l’Algérie réceptionne 5.000 lits», à l’exception, a-t-il-précisé «de cette année, où on va réceptionner pas moins de 11.000 lits et 7.000 postes d’emploi supplémentaires». Évoquant la loi de finances 2020, il a indiqué que celle-ci accompagnera tous les secteurs, à travers l'ouverture de l'investissement au profit des étrangers, notamment dans le domaine du tourisme, avant de préciser qu'une quinzaine d'établissements hôteliers mixtes ont été réalisés à travers tout le territoire national.



Mettre en valeur les initiatives développées



S’agissant du volume de l'investissement, il a relevé qu’il s'élève à 2.393 projets touristiques assurant 310.274 nouveaux lits. Il a rappelé qu’actuellement le pays compte 2.836 agences de tourisme et de voyages. Mettant à profit cette occasion, le premier responsable du secteur a annoncé que l’Algérie abritera en 2020 une grande manifestation touristique africaine, qui devrait mettre en évidence notamment le legs culturel en matière d'habit traditionnel algérien. De son côté, le directeur général du WTCA, Ahmed Tibaoui, a souligné que la tenue, pour la première fois, de cette cérémonie en Algérie constitue une opportunité idoine pour, entre autres, mettre en valeur les initiatives développées en Algérie dans ce secteur, qui peut devenir le trait d'union dans le cadre de la diversification économique nationale, permettant ainsi la valorisation de l’ensemble des acteurs locaux. Cette démarche, a-t-il dit, vise également à opérer le décollage du secteur du tourisme en vue de réaliser un développement hors hydrocarbures, attirer davantage de touristes, encourager l'innovation et la créativité mais également promouvoir la destination Algérie. Il y a lieu de noter que cette cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs ministres. Il dira dans sens qu’il est conscient de l’importance de l’activité touristique et sa contribution efficace dans le développement de notre pays.

Makhlouf Ait Ziane