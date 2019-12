Dans la lucarne : Toujours les mÃªmes

Le football mondial est ainsi fait. On ne peut pas voir ce qui se passe a travers le prisme de la réalité. Comme dirait l’autre : «tout ce qui brille n’est pas or.» La mondialisation fait que tout dépend des autres et que les plus grands de cette planète décident de l’avenir des hommes, des joueurs, des clubs... Par conséquent, dans les distinctions dans le monde du football, les amateurs de ce sport sont vraiment dubitatifs sur certaines décisions prises quant à certains lauréats qu’on peut suivre chaque année. Ces derniers temps, la course aux grands satisfécits est faite par les mêmes acteurs ou presque. Il est clair que la plupart des spécialistes se sont habitués à voir une concurrence directe entre Messi et Cristiano. Depuis le départ de Cristiano à la Juventus en provenance du Real Madrid, les choses se sont tassées un peu. Lucas Modric a pu s’intercaler pour apporter une certaine exception à la règle en remportant le ballon d’or. Puis, cette année, on revient un peu à la case départ avec les mêmes «vieilles habitudes». C'est-à-dire que le duel Messi-Cristiano a encore de belles années devant lui. C’est vrai que Virgin Van Dyck a pu «fourrer» son nez comme défenseur, mais l’ordre établi n’a pas été touché pour autant. En effet, durant la présente saison qui arrive à son terme, France Football, suite à un vote des hommes de la presse, a consacré Lionel Messi meilleur joueur de l’année avec son sixième trophée. Il dépasse ainsi Cristiano avec cinq trophées. Le portugais s’est contenté, cette fois-ci, de la troisième place. Ce qui a été considéré comme humiliant pour lui. Ce qui explique son absence à la grandiose cérémonie de France Football. Il est clair que ce binôme peut être changé momentanément, mais à chaque fois, on revient à rétablir ce qui a été déjà décidé ailleurs. Des joueurs comme Salah, Mahrez, Sadio Mané et les autres peuvent attendre encore un peu. Ils peuvent même y mettre une «croix» définitive sur une telle prétention d’être sacré un jour comme l’a été d’autres joueurs africains. Il faut dire que Messi n’a remporté ni coupe du monde, ni coupe d’Amérique latine, ni Ligue des champions avec Barcelone, mais c’est lui qui est couronné à chaque fois. ceux qui détiennent la décision à la FIFA, à France Football et dans la presse décident à l’avance du futur lauréat. Et cela n’est pas près de changer.

Hamid Gharbi