Maillon faible de lâ€™Ã©quipe : Le Mca Ã  la recherche dâ€™un Avant-centre

Ayant commencé la saison avec une série de neuf victoires consécutives, le Mouloudia d’Alger était, en compagnie du CRB, le pressenti champion d’hiver avant de sombrer durant les précédentes quatre journées. Parmi les causes de cette régression, l’historique problème de l’absence d’un attaquant de métier qui inquiète les supporters du doyen depuis plusieurs saisons. Si les milieux offensifs et les ailiers s’en sortent pas mal, les avants-centres se succèdent chez les Vert et Rouge sans pour autant marquer les esprits et réussir à s’imposer pour au moins quatre saisons.

Buteur lors du dernier exercice face au CRB, Hicham Nekkache n’a pas donné satisfaction pour sa troisième saison au Mouloudia. Pour Samy Frioui, recruté au mercato hivernal de l’exercice 2019, il a fait parler de lui lors de la précédente demi-saison avec l’inscription de cinq buts avant de perdre sa place de titulaire depuis l’installation du technicien français. L’autre recrue de la saison, le camerounais Rooney a, lui aussi, déçu les attentes des Chnaouas avec zéro but au compteur et des prestations pas dignes de ce grand club. De ce fait, la direction du club algérois a pris contact avec Zakaria Naidji, meilleur buteur du championnat lors du précédent exercice pour rejoindre le doyen, lui qui n’arrive toujours pas à s’imposer dans son nouveau club, Gil Vicente, au championnat portugais. On parle également du probable retour de Kheireddine Merzougi au vestiaire du Mouloudia après quatre ans de suspension. L’affaire Merzougi avait fait couler beaucoup d’encre en 2015, suite à sa consommation de fortifiants contenant des produits prohibés. Le joueur n’a pas cessé de s’entraîner pour garder sa forme, et vu son jeune âge, son retour au Mouloudia pourrait donner une bouffée d’oxygène à la ligne d’attaque. Suite à une défaite humiliante face aux Canaris sur le score de trois buts à zéro sur le terrain du 05-juillet, une victoire dans la douleur face au CABBA à Bologhine, une défaite à Chlef face à l’ASO et un match nul à domicile face au CRB avec une prestation au dessous de la moyenne, les protégés de Bernard Casoni se déplaceront, samedi, à Sidi Bel Abbès pour affronter l’USMBA avec l’intention de glaner les trois points et serrer l’étau sur le CRB.

Kader Bentounès