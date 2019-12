Culturisme : Youcef Rabia, une longue expÃ©rience

Le culturisme ou powerlifting en anglais est un sport de force qui a toujours été apprécié à travers les années. Il est mondialement pratiqué et en Algérie, il a, le moins que l’on puisse dire, ses nombreux adeptes à travers le territoire national. C’est vrai que nous avions eu par le passé de grands champions, parmi eux Youcef Rabia, âgé de 51 ans.

À son âge, il a à son palmarès

plusieurs titres de champion d’Algérie. Avec son beau corps «sculpté», il ressemble à ne pas s’y méprendre aux grands acteurs de cinéma, à la «masse musculaire» hors du commun. Il faut reconnaitre son sérieux dans le travail, ce qui lui a permis de se hisser au sommet. Il a, faut-il le répéter, une «carrure de gladiateur» qui dégage une grande force. De plus, il s’agit d’un athlète qui aime plus que tout son sport, ce qui l’a poussé à en faire son métier et a obtenu le diplôme de premier et ensuite deuxième degré. Ce qui l’autorisait à exercer ce métier avec les jeunes le plus normalement du monde et aussi avec une grande ambition d’en faire, par la suite, de grands champions.

Il a ainsi mis sa grande expérience de 51 ans dans le culturisme au service des jeunes en ouvrant une salle à la rue Mouzaoui, au dessous du CEM portant le même nom. Il a toujours travaillé avec fierté et surtout abnégation pour que les jeunes puissent sortir de l’anonymat, mais aussi leur éviter de tomber dans le vice des maux sociaux.

Actuellement, on compte plus de 300 jeunes qui progressent dans leur sport fétiche grace à l’ouverture de cette salle, au «prix symbolique» de 300 DA, et surtout espèrent voler un jour de leurs propres ailes. Cependant, Youcef Rabia est ralenti dans sa progression ; il trouve en effet un mal fou à refaire son «faux plafond». Malgré ses insistances auprès de l’APC d’Alger-centre pour l’aider dans les travaux de réfection, aucune réponse positive n’a été donnée. Pourtant, les agents de l’APC, selon lui, ont fait des travaux à la salle mitoyenne de «lutte».

La raison du refus de sa demande est selon lui que cette «salle est prisée» alors qu’il ne pratique que des prix symboliques de 300 Da. Ce dernier s’estime être «victime de hogra» et que toutes «les portes lui sont fermées au nez». Youcef a tenu à préciser que des relents familiaux sont derrière cette situation de «blocage» avec l’APC et qu’il n’est pas prêt de trouver une issue favorable sauf si les autorités sportives du pays lui apportent l’aide suffisante pour retrouver une activité normale. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.

Hamid Gharbi