Ligue des Champions dâ€™Afrique (Vendredi Ã  20h), ES Tunis â€“ JS Kabylie : Le match de la confirmation

La JS Kabylie sera en appel, demain à 20h, au stade Radès de Tunis, face à l’Espérance sportive locale. Une rencontre comptant pour la seconde journée de la phase des poules de la Ligue des champions d’Afrique. Un derby maghrébin placé sous le signe de la confirmation.

Les deux teams ont remporté leurs premières confrontations dans cette prestigieuse compétition face au Raja Casablanca (Maroc) et à l’AS Vita Club (RD Congo). Un match de très haut niveau, en perspective, entre deux géants du continent qui ont déjà eu l’occasion de triompher dans cette compétition.

En dépit du caractère de cette rencontre et de sa difficulté, les deux adversaires, qui se disent prêts, ne jurent que par la victoire. «Mes joueurs sont tout à fait capables de se transcender pour réaliser un grand match face à un adversaire redoutable, surtout lorsqu’il s’agit de la compétition continentale. Il y a des traditions qui ne se perdent pas. Nous allons jouer face au champion en titre. Nous sommes tout à fait conscients de la difficulté de la partie. Cela dit, la JSK a aussi un nom à défendre en Afrique. Je pense sincèrement que nous avons des chances de revenir avec un bon résultat de Tunis. Cependant, il va falloir se montrer très généreux dans les efforts et minimiser les erreurs face à l’EST qui dispose d’une bonne ligne d’attaque. Quel que soit le résultat, cette rencontre n’est pas décisive pour la suite de la compétition. Il restera encore quatre matchs à disputer et à ne surtout pas négliger», a souligné le technicien français Hubert Velud, avant le départ de son équipe en Tunisie, hier matin. Pour sa part, l’entraîneur tunisien se montre confiant aussi, dans l’ensemble, en dépit des quelques appréhensions affichées. «Nous avons une idée plus ou moins précise sur les forces et les faiblesses de notre adversaire. Nous avons visionné la rencontre de la JSK face à l’AS Vita Club. J’ai été impressionné par la qualité technique de certains joueurs, mais aussi de la détermination de cette équipe de la JSK qui a cru jusqu’au bout en ses chances. Je m’attends à une empoignade difficile face à une formation qui n’est plus à présenter sur le plan continental. D’autant plus que cette confrontation est placée sous le signe de la confirmation pour les deux teams, qui veulent certainement prendre rapidement la tête du groupe afin de mieux gérer la suite du parcours», a déclaré Mouine Chaâbani. Après dix journées de compétition, l’ES Tunis, toujours invaincue, occupe la cinquième place au classement du championnat tunisien, à huit points du leader AS Monastir, mais avec quatre rencontres en moins.

L’Esperance est le plus algérien des clubs tunisiens. Pas moins de quatre joueurs algériens, dont Cheti, Benguit ou encore Bedrane, évoluent à l’EST.

A noter que cette rencontre sera dirigée par l’arbitre sénégalais Maguette N’daye.

Redha M.