Forum El Moudjahid : Deux cadres du ministÃ¨re de lâ€™intÃ©rieur et des collectivitÃ©s locales, sâ€™expriment sur le nouveau dÃ©coupage administratif,

« Renforcer la décentralisation, rapprocher l’administration du citoyen répondre a ses aspirations a travers des conditions de vie améliorées, une offre de services publics diversifiés , des infrastructures de transports et de communication moderne , un développement économique approprié et durable » tels sont les motifs avancés ce mercredi par M Abderrahmane Seddini , directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur , pour argumenter le nouveau découpage administratif qui prévoit la création de dix nouvelles wilayas dans le sud du pays.

Abordant l’élaboration du code de la fiscalité locale qui enregistre un grand retard, M Seddini dira que « C’est là un autre grand chantier qui une fois mis en œuvre va changer toute la donne de la fiscalité locale ». Il précisera qu’au niveau du ministère de l’intérieur on a élaboré toutes les ébauches de ce code qui est pratiquement finalisé « on connait toutes les priorités en matière de fiscalités locale, maintenant on a décidé d’entamer une série de concertation dans le cadre d’un comité ad hoc qui sera conduit par le ministère du commerce pour élaborer le contour final de ce code et faire de cette fiscalité un moteur de développent et non un frein » A la question de savoir combien de temps il faudrait encore attendre pour voir ce code promulgué , le représentant de l’intérieur dira qu’ « il ne faut pas se précipiter dans ce genre de loi éminemment importante car on doit mettre en place une vision commune et une cohérence entre le corps fiscal national et le Corps fiscal local ». Pour notre invité « il ne reste pas beaucoup plus de temps que par le passé et qu’on aura plus de visibilité après l’échéance présidentielle ».

Abordant le volet sécuritaire , M Seddini dira que « L'autre gros enjeu de ce nouveau découpage reste stratégique, inhérent aux risques sécuritaires dans la région sahélienne. Fixer les populations dans les régions de l'extrême sud est une des priorités des plans d'aménagement du territoire depuis une dizaine d'années »