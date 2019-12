RÃ©union de lâ€™Opep : M. Arkab Ã  Vienne

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, participera aux travaux de la 177e conférence ministérielle des pays membres de l’Opep qui se tiendra le 5 décembre, et à la 7e réunion Opep-non Opep, ainsi qu’à la 1ère réunion de la Charte de coopération, prévue le 6 décembre. Ces réunions seront précédées de la 17e réunion ministérielle du comité conjoint de suivi de l’accord de coopération Opep-non Opep, prévue demain. Cette réunion devra examiner le niveau de conformité des pays Opep et non-Opep à leurs engagements consignés dans l’accord d’ajustement de production Opep-non Opep, signé à Alger en 2016. L’examen du respect des engagements pris par les pays membres de l’Opep et non-Opep ainsi que l’évolution du marché pétrolier international et ses perspectives seront également à l’ordre du jour de ces importantes réunions. L’Algérie assurera à partir du 1er janvier 2020 la présidence de l’Opep, ce qui démontre «son rôle primordial et actif dans cette organisation».