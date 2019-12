Union Africaine : M. Loukal Ã  Charm El-Cheikh

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, prendra part, aujourd’hui à Charm El Cheikh, à la réunion du Comité des Quinze ministres des Finances de l’Union africaine (F15), dont l’Algérie est membre. «Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, relatives aux nouveaux mécanismes de financement du budget de l’Union africaine et aux réformes budgétaires et financières entreprises au niveau de cette organisation». «Au cours de cette rencontre, les membres de ce comité procéderont à l’examen et à l’adoption des mesures opérationnelles à mettre en place pour assurer à cette organisation continentale l’autonomie de financement».