AlgÃ©rie - Chine : Formation au profit des cadres du ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur

Une session de formation au profit de cadres du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire sur le thème "Les stratégies de formation dans le domaine du service public", a été lancée, lundi à Oran, en collaboration avec l’Académie nationale chinoise de gouvernance. La session de formation, qui s’étale du 2 au 6 décembre, entre dans le cadre du protocole de partenariat signé le 4 décembre 2018 à Alger, reconduisant le protocole d’accord signé le 14 juillet 2015 entre la Direction générale des ressources humaines du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et l’Académie nationale de Chine de la gouvernance, ainsi que l’accord cadre 2019-2021, qui définit un plan de travail entre les deux parties. Le plan de travail comprend deux axes essentiels, l'un concerne la formation de 50 cadres algériens au niveau de l’Académie à Pékin, scindée en deux sessions sur "Le renforcement des capacités de gestion des recherches stratégiques" et "La stratégie de formation dans le domaine du service public". Le second axe porte sur l’organisation de deux rencontres de formation en Algérie au profit de 140 cadres (70 cadres pour chaque session) de l’Administration centrale et locale du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Selon le Directeur général des ressources humaines au ministère, Merabti Abdelhalim, qui a présidé la cérémonie d’ouverture de la session de formation, l’objectif principal est de promouvoir, sur le long terme, le modèle classique basé sur des activités de formation basique et continue à un modèle où les instituts de formation deviennent un réservoir de cerveaux et d’idées qui propulsent l’administration publique vers le développement de ses stratégies suivant une vision basée sur des réalités scientifiques, des idées novatrices et une exécution méthodologique saine.