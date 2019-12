RÃ©union rÃ©gionale africaine de lâ€™OIT : M. Haddam Ã  Abidjan

La 14e réunion régionale africaine de l'Organisation internationale du travail a débuté hierà Abidjan (Côte d’Ivoire), en présence de représentants des gouvernements, employeurs et travailleurs des pays africains, dont l'Algérie.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, dirige la délégation algérienne. Plus de 400 délégués et experts du monde du travail en Afrique participent à cette réunion présidée par le ministre ivoirien du Travail, Pascal Abinan, en présence du directeur général du Bureau international du travail, Guy Ryder. Les participants doivent notamment examiner les progrès accomplis par les pays de la région ces dernières années en ce qui concerne la mise en œuvre de l'Agenda du travail décent, à la lumière du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine. Ils doivent aussi examiner le rapport du directeur général du BIT, intitulé «Vers plus de justice sociale : façonner l’avenir du travail en Afrique», un document qui «servira de base aux débats en plénière et expliquera les accomplissements du BIT dans la région ces dernières années et présentera les initiatives futures», a-t-on expliqué auprès de l'OIT.