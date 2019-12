M. Dahmoune, au Conseil de la Nation : Â«PrÃ©server lâ€™indÃ©pendance de lâ€™AlgÃ©rieÂ»

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune, a salué, hier, l'élan du peuple algérien qui «s'est dressé comme un seul homme» pour dénoncer l'ingérence dans les affaires internes de l'Algérie. «Nous ne voulons pas de leçon et nous refusons que quiconque s'immisce dans les affaires internes de notre pays. Je l'ai déjà dit et le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, a répété, à maintes reprises, que des mains étrangères cherchent à nuire à l'Algérie et à attenter à son unité et à son indépendance», a affirmé M. Dahmoune lors de la présentation du projet de loi relatif à l'organisation territoriale, devant la Commission des affaires juridiques et administratives au Conseil de la Nation. Evoquant l'élan du peuple algérien et la position officielle de l'Etat, le ministre a déclaré «à la veille de la Présidentielle, nous nous félicitons de l'élan du peuple algérien qui s'est dressé tel un seul homme pour dénoncer l'ingérence, notamment du Parlement européen, dans les affaires internes de l'Algérie». «Nous serons, côte à côte avec notre peuple vaillant», face à ces tentatives», a-t-il ajouté, affirmant que «le colonisateur a exploité les traitres par le passé, et le voilà aujourd'hui utiliser de nouveau des traitres et des mercenaires (...) dans sa tentative de déstabiliser le pays». M. Dahmoune a appelé le peuple algérien à faire front uni pour donner une leçon à ces traitres en participant massivement au scrutin présidentiel du 12 décembre, et ce, a-t-il précisé, afin de «préserver l'indépendance de l'Algérie».