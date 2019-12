Mihoubi dans plusieurs wilayas : PrivilÃ©gier lâ€™investissement agricole

Le candidatAzzedine Mihoubi, a animé des meetings dans plusieurs wilayas, lors de ces derniers jours. Lundi ernier à Djelfa, il a promis d’œuvrer, au cas où il serait élu président de la République, à réviser la loi sur les biens domaniaux et les surfaces de pacquage, au titre des efforts visant à préserver l’intérêt des éleveurs et de la ressource animale.

Mihoubi, qui animait un meeting, a soutenu que son programme englobait des mesures visant «la préservation de la ressource animale et l’accompagnement des éleveurs», à travers, notamment, a-t-il dit, «la révision de la loi sur les biens domaniaux et la législation sur les surfaces de pacquage». Le candidat a aussi affirmé, à El-Bayadh, que son programme électoral mise sur la relance du secteur agricole pour booster l’économie nationale. Lors d’un meeting à la salle des fêtes Belhaouas, au centre d’El-Bayadh, M. Mihoubi a souligné que cette wilaya, «connue pour son histoire et son authenticité, peut être un véritable poumon économique pour l’Algérie, par ses vastes terres agricoles qui ne sont pas suffisamment exploitées en faveur de l’économie nationale».

À ce propos, le candidat a indiqué que «les centaines de milliers d’hectares et les meilleures terres cultivables dont recèle El-Bayadh doivent être exploités». Pour le candidat du RND, «l’exploitation des terres agricoles peut se faire en partenariat avec des étrangers, pour tirer profit de leur technologie». «Le soutien à l’investissement agricole obéira aux conditions de transparence, à la gestion légale et à l’octroi de terrains aux personnes éligibles dans ce domaine», a-t-il dit.

Le candidat s’est également engagé, dimanche à partir de Tiaret, à réhabiliter des sites archéologiques, historiques et culturels, pour en faire des sources importantes de revenus.

Au cours d’un meeting populaire, animé à la maison de la Culture Ali-Maâchi, Azzedine Mihoubi s’est engagé, en cas de son élection à la magistrature suprême du pays, qu’il œuvrerait à «réhabiliter les sites culturels et historiques, dont l’abri d’Ibn Khaldoun de Tiaret, la grotte Cervantès d’Alger et leur exploitation comme sources de revenus pour le pays». Il a ajouté que son programme s’oriente vers la réhabilitation des érudits et savants de l’Algérie dans les domaines culturel, artistique et historique.