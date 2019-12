ANIE : formation des dÃ©lÃ©guÃ©s

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a procédé, hier à Alger, à l’ouverture d’une session de formation organisée au profit des délégués locaux et de ses démembrements à l’étranger. Une session qui intervient après celle initiée le 23 novembre dernier à Mascara.

Mohamed Charfi a mis en avant les objectifs assignés à cette formation, et cité, à ce propos, la nécessité d’apporter les éclairages «nécessaires» sur les opérations relatives au suivi direct des structures supervisant tout le processus électoral, depuis les premiers préparatifs jusqu’aux opérations de dépouillement et de proclamation des résultats. Il est question également «d’expliquer» un certain nombre de concepts et de règles régissant l’opération électorale. La formation a permis de mettre en lumière les principaux mécanismes arrêtés par l'ANIE pour préparer l'élection présidentielle du 12 décembre, ainsi que les procédures à suivre pour «garantir» sa transparence et sa régularité. Ainsi donc, des éclaircissements sur les missions dévolues à l’ANIE portant sur les étapes du déroulement de l’opération de vote, des cadres réglementaires y afférents, mais aussi du domaine d'intervention des délégués ont été fournis à l’assistance, venue nombreuse à ce rendez-vous qui intervient à un peu plus d’une semaine de la présidentielle du 12 décembre. Il faut dire que la rencontre, marquée par la présence de représentants du ministère des Affaires étrangères, a été retransmise par visioconférence. Aussi et grâce à cette initiative, tous les concernés par le vote de notre communauté nationale établie à l’étranger ont pu suivre, en temps réel, cette session de formation. Interrogé par la presse, à propos des préparatifs liés au vote de notre communauté nationale à l’étranger, le président de l’ANIE a révélé que les ambassades et les consulats algériens sont prêts à 100% pour ce rendez-vous électoral.



Les représentations diplomatiques prêtes



Il faut savoir que le vote de la communauté algérienne à l’étranger sera entamé, dimanche prochain, 8 décembre. M. Charfi a révélé, à cette occasion, que son instance souhaite ouvrir des bureaux de vote à l’extérieur des ambassades et des consulats, afin, a-t-il argué, de rapprocher «davantage» les électeurs algériens résidant à l’étranger.

L’Autorité nationale indépendante des élections a mobilisé, à l’occasion de ce scrutin, plus de 500.000 encadreurs, dont 427.854 encadreurs de bureaux de vote, 66.410 encadreurs de centres de vote et 6.164 encadreurs des commissions électorales communales, 147 encadreurs des commissions électorales de wilaya et 456 encadreurs des commissions électorales diplomatiques ou consulaires à l'étranger.

Soraya Guemmouri