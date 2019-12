BelaÃ¯d Ã  TÃ©bessa et Ã  Guelma : Â«dÃ©velopper lâ€™Ã©conomieÂ»

De nos envoyés spéciaux : Mohamed Mendaci et Youcef Cheurfi

Le candidat Abdelaziz Belaid poursuit sa tournée à l’Est du pays. Hier, il était à Tébessa et Guelma où il a animé deux meetings. «Le 12 décembre prochain est une date cruciale pour mettre les fondations d'une nouvelle République, un Etat de droit dans lequel règnent la justice sociale, la modernité et le partage équitable des richesses de la nation», a-t-il affirmé, insistant sur le fait que la «Issaba» (la bande) ne doit pas être jugée en Algérie mais par des tribunaux «internationaux», vu «l'ampleur » des préjudices causés au peuple algérien. Il soulignera que le peuple, particulièrement les jeunes, a déclenché le 22 février dernier une «véritable» révolution pour «reconquérir» sa dignité. «Avec l'arrestation des mis en cause dans la destruction des valeurs du pays et après l'effondrement de la citadelle de la corruption, je crois que le moment de bâtir une nouvelle République est venu pour sortir l'Algérie de la crise», a-t-il estimé. Et d’enchaîner : « Je vous promets que si je suis élu le 12 décembre, je serais toujours à vos côtés. J'ouvrirais les voies de l'investissement aux jeunes pour développer l'économie ». Belaïd a également affirmé que l'Etat et les institutions se construisent avec des hommes compétents et en mesure de diriger le pays, appelant les Algériens à contribuer à ce mouvement d’ensemble, soulignant que «seul le citoyen est en mesure de réaliser cette démarche à travers le bon choix des responsables». «Les citoyens algériens doivent contribuer à cette démarche à travers l'élection de maires compétents, de parlementaires courageux et capables de légiférer et d'un Président intègre», a souligné Belaïd, ajoutant que «l'Algérie amorcera, le 12 décembre, un tournant décisif puisque le peuple décide et veillera à la protection de sa voix». Le prétendant à la magistrature suprême s'est engagé à ouvrir un dialogue avec tous les Algériens sur les affaires intéressant le peuple algérien. A propos de Tébessa, Belaïd a regretté la non-exploitation des terres agricoles de la wilaya, alors que normalement, a-t-il considéré, Tébessa devrait être, à « elle seule », le «réservoir» alimentaire de tout l'Est du pays. Je m’engage devant vous à transformer votre wilaya en une zone libre pour ouvrir de nouvelles portes sur les villes frontalières, ce qui permettra la création de nouveaux postes d'emploi et l'éradication du chômage », a-t-il indiqué. A Guelma, il a réaffirmé que l'élection est la seule et unique issue pour mettre fin à cette situation et que ceux qui s’opposent à sa tenue «ne possèdent pas de solutions», soulignant, d'autre part, que l'Algérie vit une crise économique dont les effets ne peuvent disparaître sans élire un président. Le candidat du front El Moustakbal s'engage à asseoir les fondements d'une économie solide basée sur l'agriculture, l'industrie manufacturière et la promotion du tourisme. Par ailleurs, Belaid s'engage à apporter tout l'appui à la wilaya de Guelma, notamment les diplômés universitaires pour créer un grand réseau industriel, ajoutant que l'Algérie, « Etat-continent, compte des cadres et des experts qualifiés capables d'assumer la responsabilité ».

M. M.