Tebboune Ã  Laghouat et Ã  Djelfa : Â«Je ferai disparaÃ®tre les rÃ©sidus de la bandeÂ»

De notre envoyé spécial : Karim Aoudia

Les sympathisants et adhérents au programme du candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune étaient nombreux à l’accueillir à Laghouat, où il a animé hier un meeting à la maison de la Culture. Il s’est incliné à la mémoire des martyrs de la région, rappelant les exactions commises par l’armée française contre la population locale.

«Ici à Laghouat, la date du 3 décembre rappelle un des assassinats collectifs les plus macabres, où 2.500 Algériens ont été brûlés vifs», a-t-il dit. Mettant en relief toute l’importance dont jouit Laghouat dans son programme électoral, Tebboune s’engage à consolider la dynamique du développement local dans cette région. «Si je suis élu, la prise en charge de tous vos problèmes et contraintes sera inscrite à l’ordre de mes priorités» promet-il. L’assistance a applaudi l’ancien Premier ministre qui a défrayé la chronique à travers «sa guerre déclarée contre l’argent sale et les corrupteurs qui ont ruiné le pays», comme nous le rappelle un sympathisants du candidat. Abdelmadjid Tebboune promet aussi, s’il est élu président ,d’inscrire Laghouat parmi ses premières visites officielles. «Je reviendrai pour sillonner cette wilaya de long en large, village par village, pour aider sa population a accéder à un mode de vie meilleur», a-t-il dit. En attendant, le prétendant au poste de président de la République a rappelé un de ses engagements phare qu’il compte mettre en œuvre au bénéfice de la population locale. «Dans mon programme, il est notamment question de doter Laghouat d’instituts spécialisés dans la formation des métiers du pétrole et du gaz», a-t-il affirmé. La résorption du chômage, qui concerne des pans entiers de la jeunesse du Sud, est en effet inscrite en première ligne dans le programme électoral du candidat, tout comme l’est, à juste titre, la prise en charge des couches défavorisées et des personnes à besoins spécifiques. Tebboune a conclu son meeting en félicitant la population de Laghouat pour le statut de wilaya déléguée dont a bénéficié la localité d’Aflou, en vertu des résolutions adoptées, à l’issue du dernier Conseil des ministres. Il s’est dirigé par la suite au siège de la zaouïa Tijania, dans la commune d’Aïn Madi, distante de 100 km du chef-lieu. De là, il rejoint la wilaya de Djelfa, où il a animé un deuxième rassemblement populaire au siège du Théâtre régional.



Accueil triomphal à Djelfa



À Djelfa, le candidat a eu droit à un accueil triomphal, sans doute le plus distingué depuis le début de sa campagne électorale. Le candidat rappelle d’entrée que c’est à Djelfa qu’il a fait ses premiers pas en tant que commis de l’État, lorsqu’il a été nommé SG de la wilaya, en novembre 1974. Il a affirmé en outre que son programme électoral prévoit de hisser Djelfa en un véritable mégapole dotée de toutes les infrastructures nécessaires. «La jeunesse est notre avenir, et c’est en elle que l’on doit investir pour développer le pays», a-t-il dit. Il s’engage ainsi a promouvoir les compétences suivant le seul critère du mérite, assurant de durcir la lutte contre la corruption et les corrupteurs. «Je ferai disparaître les résidus de la bande», a-t-il promis.

K. A.