M. Omari Ã  Blida : Â«le pays va relever tous les dÃ©fisÂ»

La prochaine présidentielle est un rendez-vous pour consacrer la souveraineté populaire et le rejet de l’ingérence étrangère, a affirmé, lundi dernier à Blida, le ministre de l'Agriculture, Chérif Omari. «Le 12 décembre est un rendez-vous pour consacrer la souveraineté populaire et le rejet de tout ce qui se dit ça et là, au plan étranger», a souligné M. Omari à l’ouverture d'un atelier pour la création d’unités de recherche et de développement au niveau des groupes et offices relevant de son secteur, abrité par le Groupe Génie rural de Chebli. Il a assuré que l'«Algérie, pays des miracles, va relever tous les défis et a accumulé assez d’expérience pour dépasser cette étape avec fierté, espoir et prospérité», tout en exprimant sa conviction quant au fait que les «enfants de l’Algérie vont œuvrer pour développer leur pays, relancer son développement et veiller à la cohésion sociale». «L’Algérie demeure debout avec ses hommes et ses femmes», a poursuivi M. Omari, soulignant la «détermination de l’Etat à consacrer les principes de Novembre, au même titre que la volonté populaire, par fidélité aux sacrifices des Chouhada et des Moudjahidine», a-t-il assuré.