Marches Ã  travers le pays : Attachement Ã  la souverainetÃ© nationale

Des citoyens sont sortis hier à Tébessa pour une marche populaire pacifique dénonçant l’ingérence du Parlement européen dans les affaires intérieures du pays et sa résolution sur «la situation des libertés en Algérie», a-t-on constaté. Des travailleurs, des représentants de la société civile et des retraités de l’Armée nationale populaire ont participé à cette marche qui a débuté par un rassemblement devant le stade chahid Mokhtar-Bastandji pour se diriger ensuite vers la salle de cinéma El Maghreb. Enveloppés dans l’emblème national, les manifestants ont levé plusieurs banderoles dénonçant l’immixtion européenne dans les affaires de l’Algérie, appelant à une participation avec force aux urnes le 12 décembre prochain et estimant que les élections constituent la solution adéquate pour sortir le pays de la crise politique qu’il connaît depuis plusieurs mois

La marche a été marquée par une bonne organisation et n’a connu aucun incident. En outre, des citoyens sont descendus dans la rue à Souk Ahras pour dénoncer l’ingérence étrangère et appeler à une large participation à l'élection présidentielle du 12 décembre courant, a-t-on constaté.

Les manifestants de différents âges ont brandi des banderoles sur lesquelles étaient notamment écrits «l’institution militaire, notre fierté», «tous soldats de la patrie», «non à l’ingérence étrangère dans les affaires du pays», «l'ANP, protectrice des frontières». La marche a débuté de la place des chouhada en passant par l’avenue de l’ANP jusqu’à la place de l’indépendance, dans le centre-ville, puis l’avenue Belaboudi en face du siège de la wilaya, scandant «vive l’Algérie», «armée et peuple, frères». Au cours du rassemblement devant le siège de la wilaya, le président de l’APC de Souk Ahras a lu une allocution dénonçant «l’ingérence flagrante du parlement européen dont les députés s’étaient auto-octroyés le droit de débattre des lois de la République algérienne», relevant que «ce qui est ourdi contre l’Algérie n’est pas minime à la veille de l'élection présidentielle''. Et d'ajouter «nous commençons à voir les complots contre lesquels l’état-major de l’ANP a déjà mis en garde».

Les citoyens de Blida ont aussi organisé, hier, une marche en affirmant l’impérative participation à la prochaine élection présidentielle pour l’Algérie. La marche, constituée de citoyens et travailleurs de différents secteurs d’activités, administrations et associations de la société civile, s’est ébranlée à partir de la place de la liberté, vers le siège de wilaya, en passant par le boulevard Larbi-Tebessi du centre ville. Les manifestants brandissaient des banderoles dénonçant l’ingérence étrangère, tout en scandant de nombreux slogans, dont «Non à l’ingérence étrangère», «Non à l’ingérence européenne dans les affaires internes», «l’Algérie, un pays souverain qui n’accepte pas de s’incliner devant l’étranger», «Ne vous immiscez pas dans nos affaires familiales». Les participants à cette marche, qui brandissaient, également, l’emblème national et entonnaient des chants nationaux, ont réitéré la nécessité de «participer en force aux élections du 12 décembre en cours» en vue, ont-ils dit, «d’affirmer au monde la souveraineté nationale et mettre un terme aux ingérences étrangères et aux manœuvres malveillantes tissées contre notre pays». Ils ont, aussi, loué les efforts consentis par l’Armée nationale populaire (ANP) «protectrice de la nation» et «rempart du pays», tout en réitérant le slogan, «Djeich chaab, khaoua khaoua» (l'Armée et le peuple sont des frères). De nombreux citoyens se sont également rassemblés à Ouargla pour soutenir la tenue de l'élection présidentielle du 12 décembre et dénoncer l’ingérence étrangère dans les affaires intérieures du pays. Représentant diverses catégories de la société civile, les manifestants se sont regroupés à l’esplanade du 27-Février-1962, jouxtant le siège de la commune, pour exprimer leur soutien à la tenue du scrutin présidentiel. Ils ont aussi dénoncé fermement l’ingérence étrangère dans les affaires intérieures de l’Algérie, à travers la dernière sortie du Parlement européen, appelant ce dernier à «regarder plutôt vers ce qu’endurent de nombreux peuples opprimés dans le monde, à leur tête le peuple palestinien». Les manifestants ont également affiché leur soutien à l’institution militaire, «garant de la préservation de la sécurité et de la stabilité du pays».

Lundi, une marche des retraités, invalides et radiés de l'armée nationale populaire (ANP) a été organisée à El Tarf pour dénoncer la résolution du parlement européen sur «la situation des libertés en Algérie» et pour soutenir l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, a-t-on constaté. Brandissant des pancartes et drapés de l’emblème national, d'anciens militaires se sont d’abord rassemblés au niveau de la place de l’indépendance du chef-lieu de la wilaya avant d’aller jusqu’au siège du secteur militaire de cette région frontalière.

Le coordinateur régional de l'Est des retraités de l'ANP, Aissa Bouzrara, a lu un communiqué de soutien à l’ANP dans lequel il a dénoncé et condamné l’ingérence du Parlement européen dans les affaires internes de l'Algérie.