Affaire de la filiÃ¨re montage automobile : Le financement occulte de partis au cÅ“ur du procÃ¨s

Alors que la corruption dans la filière automobile est au cœur du procès d’aujourd’hui, un dossier que doit traiter le pôle judiciaire spécialisé près le tribunal de Sidi M’hamed, les hommes d’affaires Mohamed Baïri, Ali Haddad et Ahmed Mazouz sont également poursuivis, selon les charges du parquet, pour financement occulte de partis politiques et de la campagne électorale.

En tout, dix-sept accusés principaux, en détention provisoire, seront présentés, aujourd’hui, devant le pôle judiciaire spécialisé près le tribunal de Sidi M’hamed, dans le cadre du procès des grandes affaires liées à la corruption dans la filière automobile.

Il s’agit, selon des sources proches du dossier, des deux anciens Premiers ministres Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, des deux anciens ministres de l’Industrie Youcef Yousfi et Bedda Mahdjoub, ainsi que de trois concessionnaires automobiles. Le tribunal a, en fait, procédé au jumelage des dossiers des hommes d’affaires Mohamed Bairi, patron du Groupe Ival, Ahmed Mazouz, P-DG du Groupe GM-Trade (filiale du groupe Mazouz, concessionnaire automobile), Hacène Arbaoui, P-DG de Global Group. L’affaire du P-DG du groupe ETRHB, Ali Haddad, a été également jumelée à ce dossier. Il sera auditionné avec son directeur de cabinet Malek Hadj Saïd.

L’ex-P-DG de la BNA, Achour A., poursuivi dans l’affaire Arbaoui, est parmi les accusés présents aujourd’hui à ce procès. En outre, des cadres du ministère de l’Industrie seront présents à la barre, parmi eux, Achour A., Amine T., cadres au ministère, Mustapha A. et Mohamed A., ex-directeurs de la promotion de l’investissement, Hassina M., directrice également au ministère de l’Industrie. Le fils de l’ancien Premier ministre, Farés Sellal, est cité dans ce dossier examiné aujourd’hui, lors de ce procès. Farés Sellal est poursuivi dans l’affaire du groupe Mazouz, ainsi que le chargé des transactions financières de la campagne électorale.

Plus de 20 personnes morales, soit les filières des sociétés qui appartiennent aux accusés, sont poursuivies dans ce procès inédit.

Les patrons des groupes automobiles sont poursuivis pour des crimes liés, selon le parquet près le tribunal de Sidi M’hamed, aux «blanchiment d'argent et transfert de biens obtenus par des faits de corruption», et «bénéfice du pouvoir et de l'influence des agents de l'Etat durant l'établissement de contrats et de marchés» et «dilapidation des deniers publics». Ils sont, également, selon le parquet près le tribunal de Sidi M’hamed, poursuivis pour financement occulte de partis politiques et bénéfice de l’autorité et de l’influence d’agents de l’Etat.

Les cadres et fonctionnaires eux sont poursuivis pour

« participation à la dilapidation et à l'utilisation de fonds de banque, abus de fonction intentionnel à l'effet d'accorder d'indus privilèges à autrui, et exercice d'une activité professionnelle par un agent public dans une entreprise qu'il est chargé de contrôler et conclusion de marchés avec la même entreprise dans un délai inférieur à deux ans».

Les deux anciens Premiers ministres ainsi que les anciens ministres sont poursuivis pour « octroi d'indus avantages à autrui, lors de passation d'un marché, en violation des dispositions législatives et réglementaires, abus de pouvoir délibéré par un agent public en violation des lois et réglementations, conflit d'intérêts, corruption lors de passation de marchés publics et dilapidation de manière volontaire, utilisation illicite en sa faveur ou en faveur d'une tierce partie de biens publics et blanchiment d'argent».

