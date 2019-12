Bengrina Ã  Adrar : Â«RÃ©former le secteur de lâ€™enseignementÂ»

De nos envoyés spéciaux : Tahar Kaïdi et Akram Asselah

Le candidat à la présidentielle, Abdelkader Bengrina, a promis, hier, à Adrar, aux élèves inscrits dans les écoles coraniques et les zaouias de les faire accéder à l’enseignement supérieur, notamment dans les spécialités des sciences humaines et sociales, sous condition de «maîtriser» l’exégèse, la langue arabe, l’écriture et la récitation «correcte» du Coran ainsi que les hadiths du prophète.

Pour le président du mouvement ‘‘El Bina’’, le «seul» garant pour le développement demeure l’investissement dans le «capital humain» et le système d’enseignement et de l’éducation. Devant la foule qui l’écoutait dans la salle de cinéma «El Afrah», Bengrina a proposé d’améliorer le système d’enseignement en vue de «stimuler la créativité, l’esprit critique et l’intelligence et la performance scientifique». Il considère qu’il est important que, «le système éducatif soit un élément incontournable pour ancrer les valeurs de la nation et des aïeux et l’enracinement de la culture authentique» ainsi que «pour restituer l’authenticité de la société et faire valoir son projet novembriste». M. Bengrina a déclaré que l’école «doit rester éloignée des luttes partisanes, politiques ou idéologiques», c’est pourquoi il s’engage «à prémunir l’école des effets négatifs des forces étrangères. Dans le même contexte il évoque «la nécessité d’appeler les spécialistes et syndicalistes à la table d’un dialogue ouvert afin de réfléchir à une stratégie pour une réforme globale de l’école algérienne». L’orateur a insisté sur le fait que «la réforme des secteurs de l’éducation est synonyme d’investissement dans le capital humain». S’agissant de l’enseignement supérieur, le président du Mouvement El Bina propose «d’élargir le réseau des écoles supérieures et d’améliorer les structures d’accueil pour remédier à la surcharge enregistrée». Celui-ci estime important la révision de «la carte urbanistique», en vue de favoriser une nouvelle dynamique de développement «équitable entre les différentes régions du pays». A cet effet il a rappelé que son programme électoral accorde une importance particulière aux énergies renouvelables et promet de faire de la région d’Adrar un pôle consacré aux énergies renouvelables avant de dénoncer la Issaba qui a préféré investir dans le gaz de schiste : «principale cause de pollution de l’environnement et destruction de l’agriculture dans le monde».



Réviser la politique d’aide sociale au profit des personnes à besoins spécifiques



Le candidat Bengrina a promis une fois élu président de la République «de réviser la politique d’aide sociale au profit des personnes aux besoins spécifiques.» L’Algérie compte plus de 900.000 personnes aux besoins spécifiques dont 500.000 personnes handicapées à 100%», a-t-il mentionné.

Il a également appelé les détenteurs du pouvoir de faire en sorte de convaincre la France à reconnaître ses responsabilités par rapport aux essais nucléaires de Reggane. Pour lui, «Les membres de la Issaba n’ont pas pu demander des excuses ni exigé des indemnisations de la France officielle. Pis, ils se sont précipités pour rejoindre l’organisation de la francophonie et faire la promotion de cette langue étrangère», a-t-il lancé.

Par ailleurs, Bengrina a promis d’accorder la priorité à la mise en valeur des terres et à l’investissement agricole dans le cadre des projets financés par l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej). Celui-ci s’est engagé à donner la priorité aux jeunes désirant investir dans l’agriculture, notamment dans la mise en valeur des terres au niveau des Hauts Plateaux et du Sud, promettant d’octroyer aux jeunes des crédits sans intérêts et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires dans le but de réduire la facture d’importation.

Il dira que son programme électoral prévoit, selon la stratégie des priorités sectorielles, l’orientation des investissements vers les secteurs en soutien au développement (domaines stratégiques) et à leur tête l’agriculture, afin de réaliser le développement économique inclusif par la mise en place d’un système socioéconomique libre basé sur une politique de compétitivité et ciblant la croissance économique. Le candidat s’engage, en cas de victoire, à opérer des réformes économiques à travers le redressement des «déséquilibres» du système socioéconomique en revisitant l’économie verte et l’économie du savoir en tentant d’atteindre des taux de croissance des plus élevés qui se traduiraient positivement sur les équilibres économiques intérieurs et extérieurs. Au terme de ce meeting populaire, Bengrina s’est engagé à assainir le climat des affaires, notamment avec la création des zones de commerce libres avec les pays voisins et faciliter le troc pour faire bénéficier l’économie algérienne.

Avant de rejoindre la ville d’Adrar, M. Bengrina s’est arrêté dans la localité de Touggourt, où il a rencontré les notables de la région, et a insisté sur l’importance «de rejoindre massivement les bureaux de vote le 12 décembre prochain».

T. K.