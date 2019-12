Benflis Ã  Skikda et Ã  Annaba : Â«barrer la route aux forces extraconstitutionnellesÂ»

De notre envoyé spécial à Skikda et à Annaba : Sami Kaïdi

Pour sa dix-septième journée consécutive, le candidat à la magistrature suprême, Ali Benflis, a poursuivi sa campagne électorale, en se rendant, hier à Skikda, où il a animé un meeting au niveau de la maison de la Culture et des Arts de cette ville de l’est du pays.

S’exprimant à cette occasion, Benflis a, d’emblée, rendu un vibrant hommage à la mémoire de la figure révolutionnaire emblématique de cette ville, à savoir le chahid Zighoud Youcef. Poursuivant ses propos, il a indiqué que l’Algérie est à la croisée des chemins. «Il faut impérativement aller vers l’élection présidentielle car des officines étrangères malintentionnées veulent déstabiliser notre pays», a-t-il mis en garde avant d’appeler à se rendre massivement aux urnes pour choisir un président et fermer la porte à «ces ennemis». «L’élection présidentielle du 12 décembre prochain sera déterminante pour l’avenir du pays», a-t-il insisté avant de rappeler avoir été un des premiers à rendre public, le fait que des forces extra-constitutionnelles, avec la «complicité de forces étrangères», ont tenté de mettre la main sur le pouvoir en Algérie.

Revenant sur son programme politique qu’il veut «d’urgence national», il a énuméré une série de propositions à même de faire sortir le pays de cette situation. «Je viens vous proposer des solutions pour sortir de cette crise politique», a-t-il dit, soulignant que celles-ci passent entre autres, par le partage du pouvoir exécutif entre le président de la République et le chef du gouvernement issu de la majorité parlementaire. «L’instauration d’une économie de marché sociale et le développement de l’industrie, représentent aussi les autres axes de mon programme», a-t-il précisé. Sur un autre registre, l’orateur a mis à profit l’opportunité de la journée mondiale des Personnes aux besoins spécifiques, pour faire part de sa volonté, si le peuple lui accorde sa confiance, d’améliorer le quotidien de cette frange de la population. «Je veux instaurer un secrétariat chargé des personnes à besoin spécifique et je demanderai aux professionnels de l’éducation nationale de mettre en place des classes spécialisées à leur profit exclusif», a-t-il annoncé avant de préciser qu’il mettra aussi en place des espaces qui leur sont dédiés au niveau des transports en commun et des administrations.

Faisant un état des lieux de la condition féminine en Algérie, Ali Benflis a fait la promesse de combattre la discrimination entre les femmes et les hommes. «La femme est celle qui éduque la famille, donc la société», s’est-il écrié, sous les applaudissements de la salle, ajoutant qu’il faut accorder à cette dernière l’ensemble des conditions à même de lui permettre de s’épanouir.



Le rôle de l’ANP vivement salué



Benflis a, par ailleurs, abordé le volet socio-économique de son programme électoral affirmant, au passage, que l’État novembriste est éminemment social. «Il s’agit d’un principe fondateur inscrit dans la Proclamation du 1er Novembre 1954 », a-t-il ainsi rappelé avant d’ajouter, dans ce sens, «Si je suis élu, je compte améliorer le pouvoir d’achat des nécessiteux ainsi que celui de la classe moyenne», avant de préciser que le traitement de ces dossiers se fera par la médiation et l’intermédiation en coordination avec les syndicats et des représentants du peuple.

«L’augmentation des salaires est un dossier qui sera ouvert et nous agirons en fonction de ce qui reste dans les caisses de l’Etat», a-t-il prévenu non sans déclarer qu’il ne fait pas de promesses hâtives car il n’est pas, insiste-t-il, venu faire un concours de populisme.

Le président de Talaie El Houriyat a, d’autre part, annoncé l’ouverture et l’étude minutieuse des dossiers des retraites et de celui de la distribution des aides sociales au profit des familles nécessiteuses.

«Toutefois, je suis pour accorder la retraite à tout ceux qui ont cumulé l’ensemble des cotisations, pré-requises, quel que soit leur âge», a-t-il rassuré avant d’affirmer que «c’est en tenant un discours de véracité que l’on pourra instaurer une bonne gouvernance à même de bâtir une nation puissante». Ali Benflis a, également, mis en exergue qu’il n’accordera aucune immunité et ou autre privilège juridique à toute personne qui occupera une fonction publique. «Bien au contraire, c’est quand on est en contact avec de l’argent public que l’on doit être sous contrôle permanent», a-t-il fait savoir, avant d’affirmer qu’il accordera l’ensemble des moyens humains et matériels aux médias pour travailler dans de bonnes conditions. Il a appelé, dans ce sillage, les médias à être irréprochables sur les plans de la «déontologie» et de «l’éthique».

A la fin de son discours, le candidat a salué, avec force et vigueur, le rôle salvateur de l’ANP, digne héritière de l’ALN, son haut commandement ainsi que l’ensemble des services de sécurité qui ont, souligne-t-il, sauvé le pays d’un péril certain. «Je prie Allah de protéger l’ensemble de nos forces armées qui protègent coûte que coûte nos frontières de l’ensemble des dangers qui nous guettent», a-t-il conclu avant de se rendre, par la suite, à Annaba où il animé, en fin d’après-midi, son second meeting de la journée non loin de la mythique place du cours de la Révolution.

S. K.