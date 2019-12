Commentaire : Nette progression du service public

Les dossiers examinés et étudiés durant les semaines révèlent l’intérêt qu’accorde le gouvernement au bien-être des citoyens et à l’amélioration du cadre de vie. Le travail des pouvoirs publics est plus centré sur la prise en charge des préoccupations des différentes couches de la population. Cette question est devenue une priorité absolue pour les autorités qui planchent sur le règlement des problèmes quotidiens posés, tant au niveau national que local, en mobilisant les moyens nécessaires.

Force est de constater que plusieurs problématiques et questions, restées en suspens depuis longtemps, ont été résolues, grâce aux efforts et à l’engagement du gouvernement. Chaque semaine, d’importants dossiers d’intérêt public sont examinés, au cours des réunions du gouvernement présidées par le Premier ministre. Après un point de situation et une évaluation des résultats, des mesures sont prises et annoncées pour la prise en charge effective des préoccupations soulevées. Des décisions qui viennent combler et corriger les insuffisances et imperfections relevées jusque-là. La nouvelle stratégie, déclinée sous forme de mesures concrètes et pratiques, est suivie par des instructions fermes du Premier ministre qui insiste sur la mise en œuvre rigoureuse et stricte des décisions prises sur le terrain, pour permettre la satisfaction des besoins exprimés par les citoyens. Les pouvoirs publics attachent une grande importance à l’application des plans d’action décidés pour garantir le bien-être des différentes couches de la population. Une stratégie qui entre dans le cadre de la politique de la refonte du service public visant l’amélioration de la qualité de prestations et services offerts aux citoyens. Ces importants efforts déployés par les pouvoirs publics, qui continuent à mobiliser tous les moyens disponibles et nécessaires, sont accompagnés par un suivi continu et permanent, pour un service public efficace et moderne.

Il faut dire que depuis quelques mois, plusieurs importantes décisions touchant plusieurs secteurs socio-économiques ont été prises par le gouvernement. Ces mesures concernent, notamment les secteurs de l’emploi et de la lutte contre le chômage, l’accompagnement des jeunes dans la création des start-up, principalement dans le secteur des nouvelles technologies, le logement, la poste et bien d’autres volets en relation avec la mission de service public. Sur un autre plan, la politique de protection sociale constitue un segment important qui focalise l’attention et l’intérêt des pouvoirs publics, qui accordent une grande place à ce volet dans les différents programmes tracés et mis en chantier. Le citoyen demeure au centre de cette politique, qui est constamment révisée dans le sens de l’amélioration et du renforcement. Des mesures sociales sont constamment annoncées pour satisfaire les besoins exprimés des citoyens, dans un effort d’accompagnement, de soutien et de solidarité. C’est plus qu’une mission et un effort, c’est un devoir inscrit dans la politique sociale de l’État, scrupuleusement mise en œuvre par les pouvoirs publics à tous les niveaux.

M. Oumalek