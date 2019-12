Annaba : Inauguration dâ€™un centre pour enfants autistes

Trente-six motos, chaises électriques et fauteuils roulants ont été attribués, hier au centre psychopédagogique pour enfants autistes à El-Hadjar, au profit de personnes à besoins spécifiques. La cérémonie s’est déroulée en présence du wali, Toufik Mezhoud, qui a insisté sur la nécessite d’accorder un intérêt voulu aux enfants souffrant de handicap, et permettre ainsi leur insertion dans la vie sociale et professionnelle. La commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées a été, par ailleurs, marquée par l’inauguration d’un psyllium pour la prise en charge des enfants autistes et handicapés mentaux. Unique en son genre à l’échelle nationale, cet établissement, implanté à la cité Zaâfrania, compte 100 places pédagogiques. Il est géré par une psychologue de formation, en l’occurrence Mme Radia Alimette Djellel, assistée par des orthophonistes, des éducateurs et des psychologues.

B. G.