SÃ©tif : 160 logements publics locatifs aux handicapÃ©s

À Sétif, la journée mondiale des handicapés a été marquée par la mise en œuvre de moyens importants tendant, notamment à favoriser l’intégration sociale, économique et politique des personne à mobilité réduite qui bénéficie de la plus haute attention de l’État.

C’est donc forts des dernières décisions prises par le gouvernement en faveur de cette frange de la population, entre autres le relèvement de l’indemnité mensuelle et celui des critères à l’emploi, que s’est tenue cette journée, hier à Sétif, en présence du wali, Mohamed Belkateb, qui dit que «l’État, qui n’a jamais laissé sur le bord de la route cette catégorie de personnes, continuera à faire preuve de la même attention et à faciliter son intégration sociale et professionnelle».

À l’issue de cette cérémonie qui s’est tenue au centre psychopédagogique de la cité des 300-Logements, en présence de la directrice de l’action sociale et de la solidarité, le wali soulignera également que pas moins de 160 logements publics locatifs ont été attribués aux personnes à besoins spécifiques sur le dernier quota. Une cérémonie marquée par un climat d’espoir et de sérénité, à l’issue de laquelle les personnes à besoins spécifiques ne manqueront pas de faire état de leur juste reconnaissance envers l’État pour toutes ces mesures incitatives, sachant que 28 handicapés ont été déjà recrutés depuis la mise en œuvre de ces décisions.

Une journée au cours de laquelle des crédits ANGEM ont été remis à des personnes à besoins spécifiques, ainsi que 13 fauteuils roulants pour des enfants scolarisés, 30 autres pour différents handicaps, 8 appareils audio et un soulève-malade pour un ancien garde communal handicapé.

