M. Rabehi Ã  SÃ©tif : Renforcement de lâ€™information de proximitÃ©

La visite de travail et d’inspection, effectuée lundi à Sétif, par Hassane Rabehi, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, si elle a permis au membre du gouvernement de mettre en service et de visiter plusieurs projets relevant de ce département ministériel, n’a pas été sans être marquée par une dimension forte de proximité qui a permis au ministre d’aller au contact direct avec les citoyens, stagiaires et cadres de différentes institutions implantées sur le territoire de cette wilaya.

Partout où il se rendra, le ministre, accompagné du wali et des directeurs généraux de la télévision publique et de la radio algérienne, mettra directement le doigt sur certaines contraintes et autres préoccupations qui lui seront exposées. Il rassurera tous ces intervenants qu’il rencontrera sur les différents points de sa visite, rappelant à chaque fois que la nécessité l’imposait, l’œuvre déployée par le gouvernement pour abonder dans le sens des besoins du citoyen. Au siège du nouveau centre de télévision qu’il inaugurera, appréciant, à ce titre, les commodités mises en place pour permettre à tous ceux-là qui doivent œuvrer à ce niveau de la faire dans de bonnes conditions, le ministre rappelle que ces nouvelles structures, qui occupent une place importante dans le programme du gouvernement, constituent un support pour le renforcement de l’information de proximité et contribueront à couvrir les besoins des wilayas, des coins même les plus éloignés en matière de couverture audiovisuelle.

Un centre qui fait partie des dix structures analogues qui seront implantées sur le territoire national, et permettra, ainsi, de rapprocher l’information du citoyen, sachant que celui de Sétif, qui relève aussi de l’Entreprise publique de télévision, aura à assurer la couverture des 4 wilayas de Sétif, de Béjaïa, de Bordj Bou-Arréridj et de Msila.

Un acquis important qui permettra au ministre de dire les avancées remarquables enregistrées dans la wilaya de Sétif qu’il qualifiera de pôle économique et commercial important, non sans mettre en exergue sa dimension historique et la flamme nationaliste qui a toujours animé ses populations de tous temps. Une population dont il soulignera le lien avec les intérêts de la nation et la volonté de faire de ce rendez-vous du 12 décembre, le creuset de l’espoir et d’une nouvelle ère de l’Algérie forte et unie. Comme il rappelle, alors qu’il visitait le siège de Radio-Sétif, qui s’est toujours voulue une radio à l’écoute de ses auditeurs, ce formidable élan populaire et maillon fort qui unit chaque jour de plus en plus fort le peuple algérien et son armée pour soutenir les options de la nation et s’opposer énergiquement à toutes les tentatives d’ingérence flagrante dans les affaires internes d’un peuple souverain.

F. Zoghbi