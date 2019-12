M. Belmehdi Ã  Batna : Â«OulÃ©mas et imams dÃ©fendent le paysÂ»

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé lundi à Batna que les oulémas et les imams «défendent le pays comme le défend le commandement de l’Armée nationale populaire».

Présidant l’ouverture des travaux d’un colloque national sur «L’extrémisme, le relâchement des mœurs et leur impact sur la société», le ministre a mis l’accent sur l’importance du savoir seul à même d'immuniser la société contre ces deux phénomènes, tout en invitant les participants au colloque à «développer des approches et recommandations qui servent les institutions et la société et les préservent face aux influences négatives des courants extrémistes et des déviations morales et comportementales».

M. Belmehdi a estimé que «l’Algérie écrira un épisode radieux grâce à ses savants, ses chouyoukh, ses imams, ses enseignants du Coran, ses enseignants universitaires et ses étudiants qui uniront leurs efforts avec la direction du pays et les enfants loyaux de la patrie pour bâtir une Algérie nouvelle prospère». Le ministre a en outre dénoncé l’ingérence dans les affaires intérieures du pays, affirmant que «l’Algérie souveraine rejette toute velléité d’ingérence». Cette rencontre de deux jours a lieu à la faculté des Sciences islamiques de l’université de Batna-1 et regroupe des cadres du ministère des Affaires religieuses et chercheurs de plusieurs universités nationales qui aborderont quatre axes dont l’extrémisme, le relâchement des mœurs, leurs causes et les moyens d’y faire face.