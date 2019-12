63e anniversaire de lâ€™exÃ©cution de Boumlik Abdelkader Ã  Sidi Bel-AbbÃ¨s : Un symbole de la rÃ©sistance urbaine

63 ans, jour pour jour, se sont écoulés depuis l’exécution du chahid Boumlik Abdelkader après un jugement rendu un certain 26 mai par le premier tribunal militaire d’Oran. Un hommage a été rendu au créateur de la première cellule de l’OCFLN de la cité de la Mekkerra , une ville pourtant considérée comme le bastion de la légion étrangère. Animé d’une foi inébranlable et d’un engagement sans faille. Boumlik Abdelkader, ouvrier à l’époque dans une briqueterie et représentant du collectif des travailleurs, n’hésita pas à activer et à combattre, sensibilisant les jeunes de sa génération à jeter les fondements de l’organisation urbaine dans le cadre de ses rencontres avec les anciens nationalistes qui se réunissaient régulièrement dans les cafés du vieux quartier El Graba.

C’est sous les conseils et enseignements de quelques moudjahidine tels que les regrettés Dalaa Kaddour et Bouda Abderrahmane qu’il a appris la confection des bombes pour se spécialiser en la matière et vulgariser le processus de fabrication auprès de son groupe qui travaillait en étroite collaboration avec celui de Zabana à Oran pour unifier le mode de résistance, coordonner les actions et donner de l’espoir aux populations soumises au quotidien à toutes les formes d’oppression.

Le groupe de Boumlik s’est effectivement constitué en relais dans les quartiers et quadrilla toute la ville. Naturellement, Boumlik fut la cible activement recherché par les forces coloniales qui se sont mobilisées pour son arrestation intervenue au début de l’année 1956.

Incarcéré à la prison d’Oran, il fut jugé par le premier tribunal militaire de la région et condamné à mort. «Les sacrifices du peuple ne seront pas vains et l’Algérie sera libérée» lança-t-il à la suite de cette sentence qui ne l’affecta guère, selon les témoignages de quelques moudjahidine survivants.

Issus d’un milieu modeste de la localité El Mhadid, il a vite intégré la vie active pour subvenir aux besoins de sa famille. La discrimination observée et l’exploitation constatée dans cette unité de briqueterie qu’il l’employait, l’on amené à adhérer au syndicat et représenter le collectif.

C’est à partir de ce premier foyer professionnel qu’il s’introduit par la suite dans le mouvement nationaliste.

A. Bellaha