Risques professionnels : PrÃ©vention en milieu du travail

La prévention des risques professionnels demeure parmi les principaux enjeux auxquels sont confrontés les différents secteurs d’activité notamment ceux qui enregistrent un nombre croissant de victimes d’accidents de travail et de maladies professionnelles. De ce fait, gouvernement, employeurs, représentants des travailleurs et employés sont appelés à conjuguer leurs efforts pour garantir des conditions de travail qui tiennent compte de la sécurité et la santé des travailleurs. En effet, selon le secrétaire général du ministère du Travail de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Merzak Gharnaout, qui est intervenu à l’ouverture du 2e congrès international sur la prévention des risques professionnel, tenu hier, à l’Ecole supérieure de la sécurité sociale d’Alger, la consolidation des moyens de sécurité et de santé en milieu de travail est indispensable pour promouvoir les entreprises et renforcer leurs capacités de production et leur compétitivité.

«Il est indispensable à tous les intervenants dans ce domaine de mettre en œuvre des programmes préventifs afin de faire face aux risques professionnels et les dommages sociaux qui se répercutent sur les salariés victimes d’accidents de travail et maladies professionnelles ainsi que sur les entreprises», a-t-il soutenu. Il rappellera à ce propos, que son secteur veille à mettre en place toutes les «mesures nécessaires à même d’améliorer les conditions de santé et de sécurité professionnelles, créer un environnement de travail sûr et sain et instaurer une véritable culture de la prévention contre les risques professionnels».

«Nous sommes appelés aujourd’hui, à mettre en place une politique et un programme national pour la santé et la sécurité dans les lieux de travail et ce en concertation avec les différents acteurs du domaine pour non seulement améliorer les conditions de travail mais également veiller à l’application de la réglementation relative à la santé et sécurité professionnelles», a-t-il souligné.

Pour sa part, le directeur général de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS), Abderrahmane Lahfaya, a fait savoir que son organisme œuvre sans cesse dans le cadre de ses plans de travail à instaurer et à développer la culture de la prévention dans le milieu de travail et à renforcer ses efforts afin de diminuer le nombre des accidents de travail et de maladies professionnelles. Selon le même responsable, «la prévention collective ou individuelle constitue la condition nécessaire à la préservation de la sécurité du travailleur des accidents qui peuvent lui causer un handicap durable ou parfois son décès».



47.555 accidents du travail déclarés en 2018



Il convient de noter que les services de la CNAS recensent chaque année un nombre important d’accidents de travail et de maladies professionnelles au sein des institutions ou lieux de travail causés principalement par la négligence et le non-respect des normes et des bonnes pratiques dans le domaine de la prévention. En effet, rien que pour l’année 2018, pas moins de 47.555 accidents de travail ont été déclaré, dont 529 accidents de travail mortels. Il faut dire que 26% des accidents de travail et 45% des accidents mortels ont été enregistrés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics classé parmi les secteurs les plus touchés.

En ce qui concerne les maladies professionnelles enregistrées dans la même année, les services de la CNAS ont recensé 410 affections déclarées dont les plus répandues sont la tuberculose et les dysphonies. Les dépenses de la CNAS relatives à la prise en charge des victimes de ces accidents et maladies ont atteint, elles, l’année passée, quelque 26 milliards de dinars.

Il convient de souligner également que la CNAS a effectué au cours des cinq dernières années, pas moins de 179.779 visites au niveau des établissements dans le cadre des enquêtes post-déclaration des accidents de travail et des maladies professionnelles, 29.999 contrôles des accidents du travail et des maladies au niveau des entreprises avant d’émettre 93.948 recommandations aux employeurs.

Concernant les tenants de ce deuxième congrès sur la prévention des risques professionnels, qu’organise la CNAS jusqu’au 5 décembre courant, l’événement a réuni près de 500 participants et professionnels de la prévention, des acteurs économiques et des institutions de santé des institutions de travail, pour débattre sur les différents risques professionnels et les moyens de prévention.

Salima Ettouahria