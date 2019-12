Dossier Ã©lectronique mÃ©dical : OpÃ©rationnel dÃ¨s 2020

Lancée depuis quelques années, au niveau de toutes les structures de santé à travers le pays, l’opération de numérisation des dossiers des malades sera généralisée à partir de l’année prochaine.

L’annonce a été faite, hier, par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, qui a affirmé que cette opération va garantir la confidentialité, une optimisation de la gestion de la santé individuelle, et surtout, faire des économies par une meilleure administration de l'information médicale personnelle.

«Cette mesure s’inscrit dans la perspective d’une amélioration des conditions d’accueil et de prise en charge des malades. Mieux soigner le patient passe nécessairement par la bonne gestion des dossiers médicaux», a-t-il dit lors de la rencontre nationale d’évaluation et d’orientation avec les directeurs de la santé des 48 wilayas.

M. Miraoui a insisté, dans ce sillage, pour une coordination étroite entre les différentes directions de l'administration centrale et les institutions placées sous la tutelle en ce qui concerne la mise en œuvre de ce projet. Notons que le dossier électronique médical (DEM) constitue le projet majeur du système d'information de l'établissement qui occupe une place stratégique dans son projet en tenant compte des ressources humaines, organisationnelles et des technologies de l'information.

Le ministre de la Santé a fait savoir, également, que l’installation des mécanismes de modernisation de la gestion basée sur le calcul des coûts et la maîtrise des dépenses, ce nouveau système présente plusieurs avantages dont la traçabilité et la précision des données, et la sécurisation des traitements. «Il aidera également à avoir un meilleur aperçu de la situation épidémiologique du pays, déterminer plus efficacement la demande en matière de personnel et suivre les rendez-vous et les consultations des malades», a-t-il expliqué.



L’impératif de rationaliser les dépenses



Par ailleurs, le ministre a sensibilisé les directeurs de la santé publique relevant de toutes les régions du pays, sur l’importance de rationaliser les dépenses plus particulièrement durant la conjoncture actuelle

le directeur des finances et des moyens au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelhakim Belaid a, de son côté, révélé les dettes des structures publiques de santé, dont des hôpitaux, se sont élevées, à fin 2019, à 83 milliards de DA.

«Sur ce montant, 61 milliards de DA concernent les dépenses en médicaments et autres produits pharmaceutiques et un rapport détaillé a été soumis au ministre de la Santé, ainsi qu'aux autorités concernées afin d'apurer cette situation», a déclaré M. Belaid.

Le responsable a souligné qu’une enveloppe financière a été expressément dégagée, dans le cadre du budget de 2020, afin de permettre aux responsables des établissements publics de santé de payer les dettes contractées auprès des fournisseurs.

Enfin, M. Miraoui a donné des instructions strictes visant à améliorer les soins et la prise en charge des patients, en particulier au niveau des urgences et des points de garde, ainsi que la nécessité de garantir les conditions favorables aux équipes médicales et paramédicales en vue de s'acquitter au mieux de leurs tâches et intensifier les missions d'inspection afin de soutenir la bonne gestion de ces services.

Par ailleurs, et lors d’un point de presse animé en marge de cette rencontre, le ministre de la Santé a annoncé que des "mesures administratives" seront prises, fin d'année en cours, à l'encontre des responsables concernés par la mauvaise gestion dans le secteur. Le ministre a soutenu que ces "mesures administratives peuvent prendre la forme d'une mise de fin de fonctions, d'une suspension d'activités ou de toute autre disposition prévue par la loi", notant que ce type de rencontres vise précisément à situer les raisons précises des manquements, lesquelles peuvent être dues à des "facteurs exogènes et non pas à une mauvaise gestion".

Tout en assurant que "certaines mesures ont déjà été prises" à l'issue de la précédente réunion d'évaluation, tenue en septembre dernier, il a insisté sur le caractère "humain" des fonctions exercées dans le secteur, avant de rappeler que celui-ci s’est vu doter de 36 nouvelles structures en 2019.

A ce propos, il a reconnu "l'absence de stratégie" s'agissant de l'adaptation de la formation aux projets de réalisation des établissements de santé.

Interpellé, par ailleurs, sur la problématique des équipements en état de panne, le ministre a rétorqué que ce dossier ne relève pas uniquement du secteur de la Santé, faisant remarquer que le service public " se doit de prendre en charge les malades" qui s'y présentent.

Sarah Benali Cherif