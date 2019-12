El-Tarf : Trois individus Ã©crouÃ©s pour vol avec violence

Les services de police de la daïra d’El Kala (El Tarf) sont parvenus à mettre fin aux agissements de trois (03) individus pour vol et usage de violence, a-t-on appris dimanche auprès des services de la sureté de wilaya. Agissant sur information faisant état d’agissements criminels de ces individus, originaires de la daïra d’El Kala, les services de police ont ouvert une enquête qui a permis l’arrestation des trois présumés coupables qui délestaient leurs victimes en les agressant à l’arme blanche, a ajouté la même source. Poursuivis pour "association de malfaiteurs" et "vol avec agression", les mis en cause, âgés de 20 ans qui utilisaient un véhicule pour accomplir leur forfait, ont été condamnés à une année de prison ferme assortie d’une amende de 100.000 DA, par le tribunal correctionnel d’El Kala, a-t-on signalé.