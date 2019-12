Ã‰cole SaÃ‚di-Ketfi (Ouled Aggoun) : Un exemple Ã  suivre

Les apparences peuvent être trompeuses et combien d’idées reçues sont souvent erronées et n’abondent point dans le sens de la réalité qui prévaut sur le terrain, c’est ce que nous avons pu vérifier sur le terrain et constater de visu lors de la dernière sortie du wali de Sétif dans les contrées rurales de cette wilaya.

Nous gardons en nous l’idée que toutes les écoles primaires du monde rural, en dehors des grandes villes, marchent des kilomètres pour rejoindre celles des grandes cités urbaines et que l’état de ces écoles est loin de leur ressembler. Notre visite à l’école «Chahid Saadi Ketfi» implantée dans une de ces contrées lointaines de la commune de Tella, dans la daira de Hamam Sokhna nous a bien édifié du contraire, sauf une clôture en ciment visiblement affectée par les aléas d’une nature ingrate, d’autant plus ressentie en cet hivers rigoureux venu suffisamment tôt annoncer ses couleurs.

À peine avons-nous franchis la porte d’entrée, la propreté dans cette école nous a impressionnée, une cour bitumée de bout en bout et ces grands espaces vert d’où émergent de grand arbres, bien entretenus, témoins de la discipline qui prévaut dans cette structure éducative, où le savoir-faire de l’équipe pédagogique et la volonté des parents par le biais de leur association va en symbiose. Dans ce décor resplendissant qui honore l’institution éducative et certainement la collectivité locale, en dépit du manque de moyens financiers et matériel, le premier responsable de cette wilaya, visiblement touché par toutes ces belles images, pénètre dans une classe où des «bambins» de première année fondamentale, comme des grands, se lèvent et répondent de vive voix à notre «salam», en chœur avec leur enseignante, visiblement fière de ses élèves. Le vieux chauffage fumant de mazout à laissé place à un radiateur de chauffage central qui alimente désormais l’école. Non loin de là, à la cantine de l’école, c’est un repas chaud qui est servi : un hors-d’œuvre, une assiette de «chakhchoukha» et des pommes comme dessert qui attendent les 260 élèves qui font la fierté de leur directeur et son équipe pédagogique félicités par le wali, au moment où le président d’APC nous lance : «Nous avons six écoles et elles sont toutes aussi bien entretenues».

