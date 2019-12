Constantine : 11.917 Ã©lÃ¨ves sensibilisÃ©s aux dangers du VIH/SIDA

Plus de 11.900 (11.917 exactement) élèves des établissements scolaires de la wilaya de Constantine ont bénéficié d'actions de sensibilisation et de prévention contre le VIH/Sida (syndrome d'immunodéficience acquise) organisées au cours de la saison scolaire 2019/2020 à l’initiative des unités de dépistage et de suivi (UDS), a-t-on appris lundi dernier auprès de la Direction de la santé et de la population (DSP). Les activités de sensibilisation et de prévention contre cette maladie ont ciblé, en particulier, une centaine de lycées dans le cadre des orientations de la stratégie nationale de lutte contre le sida, a précisé à l’APS la responsable chargée du dossier santé scolaire à la DSP, le Dr Nassira Bouderiche. L’initiative, a expliqué la praticienne, a pour objectif principal d’informer et de faire connaître cette maladie pour prévenir les comportements à risque qui contribuent à la propagation du VIH/ Sida et des infections sexuelles transmissibles (IST). Cette pathologie, reconnue comme une menace pour la santé publique, peut être évitée grâce à la prévention et la communication, ainsi qu'au dépistage précoce, a souligné la représentante de la DSP, affirmant que le comportement inconscient augmente les risques de transmission de ce type de virus. Une trentaine d’équipes pluridisciplinaires regroupant des médecins généralistes, des conseillers psychologues et des laborantins des UDS, a été mobilisée dans la wilaya pour assurer le bon déroulement de ces actions, a fait savoir

le Dr Bouderiche.

La wilaya de Constantine dispose actuellement de 48 UDS dont 12 au chef-lieu de wilaya, 8 unités dans la commune d’El Khroub encadrées par près de 70 médecins généralistes, 53 psychologues et 83 paramédicaux, a-t-on appris auprès des services de la santé.