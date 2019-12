BÃ©char : journÃ©es du court mÃ©trage

Dans le cadre de la promotion du film algérien, 15 films, traitant de différents thèmes, notamment ceux ayant trait aux faits sociaux, ont été mis en compétition, à l’occasion de la 5ème édition des journées du film fiction de court métrage. Les critères d’évaluation de ces productions cinématographiques, selon les organisateurs et les membres du jury, ont été élaborés sur la base du scénario, de la qualité de l’image, de son audibilité et de la réalisation. Le public aura pu assister aux premières réalisations d’un film de l’artiste Mourad Khan, intitulé « Amertume « et du comédien Samir ben Alla, titré «Douleur». C’est finalement le film « Cocota « de Khaled Bounab d’Alger qui a remporté le prix de ce concours, d’une valeur de 120 000,00 DA, le deuxième prix de 80 000,00 Da ayant été attribué au réalisateur du film « Amertume «, alors que la troisième place est revenue au film « Stay « du réalisateur Boukaf Mohammed d’Annaba, avec la somme de 60 000,00DA. Il convient de rappeler que de telles manifestations s’inscrivent en fait non seulement dans une optique de promotion du film fiction de court métrage, mais également dans le cadre d’une contribution morale et matérielle aux réalisations des jeunes artistes, tout en incitant les jeunes à renouer avec les salles de cinéma ( lorsque celles-ci sont disponibles ou ont été réhabilitées).

Ramdane Bezza