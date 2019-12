Concours national Â« Plumes de Milev Â» : La nouvelle Hafif Ayloul laurÃ©at

La nouvelle «Hafif Ayloul» de l’écrivaine Zoubida Kabouri de la wilaya d’El Oued a remporté dimanche la troisième édition du concours national «Plumes de Milev» qui avait pour thème cette année «la nouvelle».

La deuxième et troisième place ont été décrochées par Amani Sellami de la wilaya de Biskra pour sa nouvelle «Adjel» (urgent) et Raihana Chougrani de la wilaya de Tiaret pour son ouvrage intitulé «Houlm fi mountassef Elleil» (rêve à minuit).

Selon des membres du club «Mila Taqra» de la maison de jeunes chahid Mohamed Ladraâ de Mila, organisatrice du concours, «l'écrivaine qui a été distinguée pour son travail sur plus de 450 participants à cette édition, lancée il y a deux mois, vise à inciter les personnes intéressées à l'écriture de se faire connaître au travers de ce genre de concours, en plus de découvrir de nouveaux talents dans le domaine littéraire».

Les travaux des participants ont été évalués par un jury spécialisé qui avait sélectionné 30 nouvelles devant obéir à un certain nombre de critères, dont notamment être rédigées en arabe, ne pas dépasser les 500 mots, ne pas avoir été publiées auparavant et ne pas avoir fait l’objet d’une participation à un concours.