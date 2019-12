CinÃ©ma : La Reine des Neiges 2 aux sommets du box-office nord-amÃ©ricain

Le box-office nord-américain s'est figé devant «La Reine des Neiges 2» qui a empoché près de 86 millions de dollars pour son deuxième week-end d'exploitation, selon les chiffres définitifs publiés lundi par la société spécialisée Exhibitor Relations. La reine Elsa, sa soeur Anna et le bonhomme de neige Olaf ont même raflé 124 millions de dollars sur cinq jours, le jeudi de Thanksgiving étant férié aux Etats-Unis.

Il s'agit d'un record pour ce long week-end, précédemment détenu par un épisode de «Hunger Games» en 2013. Le deuxième volet de cet immense succès des studios Disney suit l'histoire de la famille royale d'Arendelle et promet de répondre aux interrogations des fans, notamment sur l'origine des étonnants pouvoirs d'Elsa. Pour sa sortie dans les salles nord-américaines, le week-end dernier, il avait déjà empoché 130 millions de dollars, le troisième meilleur départ pour un film d'animation derrière les «Indestructibles 2 « (2018) et «Le Monde de Dory» (2016), selon le site spécialisé Variety. Au total, ces nouvelles aventures glacées ont déjà récolté près de 740 millions de recettes dans le monde. Dans un tout autre registre, la comédie policière «A couteaux tirés» a créé la surprise, en récoltant 26,8 millions de dollars pour son premier week-end en salles aux Etats-Unis et au Canada. Le film, avec Daniel Craig, Jamie Lee Curtis et Chris Evans, met en scène une enquête rocambolesque après la mort d'un octogénaire auteur de polars. «Le Mans 66», film américain sur le duel entre Ford et Ferrari lors de la légendaire course d'endurance automobile française des 24 Heures du Mans, rétrograde en troisième position avec 13,2 millions de dollars de recettes ce week-end et 81 millions en trois semaines.

A la quatrième place, le drame romantique «Queen and Slim» avec Daniel Kaluuya et Jodie Turner-Smith a lui aussi réalisé une sortie remarquée, en encaissant 11,9 millions de dollars sur trois jours. «Un ami extraordinaire» descend à la cinquième place avec 11,8 millions de dollars pour son deuxième week-end d'exploitation et 34,3 millions depuis sa sortie.

Le film raconte la relation entre le présentateur américain d'émissions pour enfants Fred Rogers, incarné par Tom Hanks, et un journaliste chargé d'écrire un article sur lui. Voici le reste du Top 10: 6 - «Manhattan Lockdown» avec 5,6 millions de dollars (19,2 millions sur deux semaines) 7 - «Playing with Fire» avec 4,2 millions (39,2 millions en quatre semaines) 8 - «Midway» avec 3,9 millions (50,2 millions sur quatre semaines) 9 - «Last Christmas» avec 2 millions (31,7 millions sur quatre semaines) 10 - «Joker» avec 1,9 million (330,5 millions en neuf semaines).