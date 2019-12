Grand angle : Le laborieux chemin de la paix

Au Soudan, la signature d’un accord de paix entre le gouvernement de Khartoum et les rebelles, qui ont combattu les forces du président déchu Omar el-Béchir au Darfour, est toujours de mise. Espérée pour le 14 décembre courant, la signature n’en sera pas moins retardée de quelques semaines. En effet, alors que les pourparlers entamés au mois d’octobre entre les deux parties doivent reprendre la semaine prochaine, un leader des rebelles soudanais a demandé lundi un délai de trois mois, « jusqu'au 8 mars » exactement, pour finaliser cet accord de paix sur lequel de grands espoirs sont portés. Et pour cause, il serait le deuxième évènement majeur que le Soudan enregistrera après le départ de l’ancien président Omar el Béchir, destitué par l’armée sous la pression de la rue. Aussi il permettrait à la paix de régner sur l’ensemble du territoire. Le Conseil souverain formé de civils et de militaires, chargé d'assurer la transition vers un régime civil et un nouveau gouvernement a promis de pacifier les régions en conflit. « Nous espérons que le cycle du 10 décembre sera le dernier et que la paix sera réalisée », a indiqué le leader de la rébellion, sans pour autant donner de raisons spécifiques pour le délai demandé. Faut-il pour autant nourrir des craintes ? Les propos de ce leader laissent penser que les rebelles ne comptent pas renier leur engagement à négocier avec le gouvernement en vue de parvenir à un accord qui permettra de mettre un terme définitif à des conflits qui ont fait des centaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes au Darfour, au Kordofan-Sud et au Nil Bleu « Nous soutenons la paix. (…) Nous ne voulons pas que notre pays s'effondre. La situation du pays est fragile et nécessite une action commune », a indiqué ce leader de la rébellion. Une déclaration rassurante quant à l’avenir de ce pays. Reste aussi qu’il aurait été naïf de croire que le Soudan aurait en l’espace de quelques mois seulement réussi à tourner cette page de son histoire. Il ne fait pas l’ombre d’un doute que le chemin de la paix ne pouvait être que laborieux et que les négociations devant conduire à la signature d’un accord paraphant la volonté des deux parties ne pouvaient pas être un long fleuve tranquille.

Nadia K.