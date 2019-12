Palestine : 90 Palestiniens placÃ©s en dÃ©tention administrative en novembre

Quatre-vingt-dix (90) Palestiniens ont été placés en détention administrative durant le mois de novembre par les forces d'occupation israéliennes, a fait savoir lundi, la Commission des affaires des prisonniers et ex-prisonniers. Dans un communiqué repris par l'agence palestinienne de presse, Wafa, la Commission a fait savoir que la durée de cette détention qui varie entre deux à six mois, est "renouvelable à maintes reprises". La détention administrative est l’arrestation d’une personne par l’autorité militaire israélienne, sans inculpation ni jugement, pour une durée inconnue et renouvelable indéfiniment. Très critiqué par les défenseurs des droits de l'Homme, ce régime permet à Israël de priver de liberté des personnes pendant plusieurs mois renouvelables indéfiniment sans leur en notifier les raisons. Les détenus Palestiniens entament fréquemment des grèves de la faim pour dénoncer leur type de détention ou leurs conditions d'emprisonnement.