Turquie - Libye : Ankara rejette toute remise en cause dâ€™un accord maritime avec Tripoli

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rejeté hier toute remise en cause d'un accord de délimitation maritime conclu avec la Libye et qui permet à Ankara de faire valoir des droits sur de vastes zones en Méditerranée orientale convoitées par d'autres pays, notamment la Grèce. L'accord en question avait été signé le 27 novembre à Istanbul par M. Erdogan et Fayez al-Sarraj, chef du Gouvernement libyen d'union nationale (GNA), reconnu par l'ONU.

Cet accord a suscité de vives réactions de pays riverains de la Méditerranée, où la découverte de réserves de gaz et de pétrole au large de Chypre a déclenché ces dernières années une dispute entre Nicosie, appuyée par la Grèce et l'Union européenne, et Ankara, qui occupe la partie nord de l'île. Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a indiqué dimanche qu'il demanderait le soutien de l'Otan face à l'accord turco-libyen lors du sommet de l'Alliance de Londres